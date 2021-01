Sparta-spits Thy matchwinnaar tegen Fortuna: 'Willen blijven waar we nu staan'

Lennart Thy schoot woensdag namens Sparta zijn negende doelpunt van het seizoen binnen. Zijn goal tegen Fortuna Sittard was voldoende voor de zege in de eredivisie (0-1). Ondanks dit succes, blijft de Duitse spits bescheiden.

Na zestien duels is Sparta de nummer acht van de eredivisie. Thy maakte tot nu toe 36 procent van de Rotterdamse doelpunten. "We hebben hard gewerkt aan ons zelfvertrouwen. Nu hebben we laten zien dat we naast voetballen ook kunnen vechten", zegt Thy. "Maar we hebben nog een lange weg te gaan."

De achtste plaats is ook voor de Duitser bijzonder. Waar het kan eindigen voor Sparta, durft hij niet te zeggen. "In Duitsland heb je niet het linker- en het rechterrijtje, maar we zijn blij dat we nu in het linkerrijtje staan. Deze plek willen we nu verdedigen", zegt Thy.

Kijk hieronder naar het interview met Sparta-spits Lennart Thy. De tekst gaat verder onder het fragment:

De teller van Thy tikt bijna de dubbele cijfers aan. "Als ik aan het einde van het seizoen maar negen doelpunten heb, dan ben ik niet blij", lacht de Duitser. "Maar ik ben afhankelijk hoe wij als team presteren. Op dit moment gaat het goed."