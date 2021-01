Dick Advocaat kritisch op spel Feyenoord: 'Dit was een hele matige vertoning'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat was niet te spreken over het spel van zijn ploeg tegen PEC Zwolle. De Rotterdammers wonnen, met 1-0, maar het was niet voor het eerst dit seizoen zeer moeizaam. "Dit was een hele matige vertoning, zeker in de eerste helft", baalt Advocaat.

De tekst gaat verder onder het fragment:

"Er zat weinig lijn in ons spel, geen overtuiging. In de tweede helft was het iets beter, maar het kon ook niet slechter. We hebben drie punten, maar het spel moet beter", aldus Advocaat.

Zondag wacht Ajax in de Johan Cruijff Arena. De enige échte Klassieker in ons land. "Misschien wilden de spelers niet geblesseerd raken, ze gingen half de duels in. Het is moeilijk te verklaren. In de tweede helft was het iets beter, met meer snelheid en handigheid."

Wissels in de rust

Dat had vooral te maken met de wissels die de trainer van Feyenoord doorvoerde in de rust. Luis Sinisterra en Ridgeciano Haps kwamen binnen de lijnen. "We wilden meer diepte, op het middenveld en aan de linkerkant. Ik heb Bryan Linssen en Mark Diemers gewisseld, maar ik had er meer kunnen wisselen."

Feyenoord is door de winst, en de nederlaag van PSV thuis tegen AZ, gestegen naar de tweede plaats van de eredivisie. Zondag kunnen de Rotterdammers bij winst in Amsterdam zelfs koploper worden.

"Maar zondag moeten we beter spelen om een goed resultaat te halen. Het belangrijkste is dat we nu gewonnen hebben."