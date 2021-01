Fer blij met Sinisterra bij Feyenoord: 'Bewijst vandaag dat hij het verschil voor ons kan maken'

"Heel mooi", vertelt Fer over de goal van de Colombiaan. "Hij heeft heel hard gewerkt na zijn knieblessure en bewijst vandaag dat hij het verschil voor ons kan maken."

"Ik denk dat we veel beter kunnen, in balbezit waren we slordig", vervolgt Fer over de wedstrijd. "We kunnen veel meer creëren dan we vandaag hebben gedaan. Al met al weten we dat we veel beter moeten doen dan vandaag, zeker zondag", doelt Fer op de aanstaande Klassieker tegen Ajax in Amsterdam.

Kijk hieronder naar de persconferentie met Feyenoord-middenvelder Leroy Fer. De tekst gaat verder onder de video:

"Die wedstrijd spreekt voor zich. Maar vandaag was even belangrijk, om deze drie punten mee te nemen naar zondag. We zijn een team dat moeilijk te verslaan is en hebben kwaliteiten. Die moeten we zondag brengen."