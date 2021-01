Kinderombudsman na jaar onderzoek: armoede-regelingen te weinig gebruikt

Het is voor hulpbehoevende kinderen en hun ouders vaak te moeilijk om de juiste steun aan te vragen bij de gemeente. Dat concludeert kinderombudsman Stans Goudsmit in haar rapport 'Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede.'

De kinderombudsman deed onderzoek naar de regelingen in Rotterdam, Albrandswaard, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel en Vlaardingen en sprak hierover met verschillende jongeren en kinderen. De regelingen vanuit gemeenten hebben als doel dat arme kinderen gewoon meekunnen in de maatschappij. Een gratis lidmaatschap van een sportvereniging of een laptop voor school zijn voorbeelden.

Goudsmit ontdekte dat echter veel ouders en hun kinderen de regelingen niet kennen. Ze zijn slecht vindbaar of de folders zijn alleen in het Nederlands te lezen. "Het aanvragen van de regelingen is te ingewikkeld. Elke regeling heeft een eigen procedure, met eigen regels en voorwaarden. Vaak hebben ouders die in armoede leven niet de energie die nodig is om al die stappen te zetten," schrijft de kinderombudsman.

Regelingen gebruiken

Volgens Goudsmit wordt er dan ook te weinig gebruik gemaakt van regelingen. "De gemeente moet meer in gesprek gaan en hen naar de behoeftes vragen," staat er in het rapport geschreven. De meeste armoede onder kinderen is er volgens Goudsmit in Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

De kinderombudsman sprak dus ook met kinderen. Veel van hen geven aan zelf graag over de regelingen te willen praten, in plaats van dat dit altijd via de ouders gaat. Daarnaast willen zij zelf leren omgaan met geld zodat ze weten hoe ze uit problemen moeten blijven. Goudsmit vraagt in haar rapport speciale aandacht voor mbo-leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar. Zij komen in gemeenten vaak niet in aanmerking voor een laptop of een fiets.

Het rapport van de kinderombudsman telt 99 pagina's, inclusief de bijlagen. Hierin staat het onderzoek volledig uitgeschreven, is er te zien wat voor regelingen er per gemeente zijn getroffen met gezinnen en hoe de gemeenten reageren op de adviezen van Goudsmit.

Reacties gemeenten

De gemeenten reageren over het algemeen positief op het rapport van de kinderombudsman en zeggen serieus naar de aanbevelingen te kijken. Verder gaf de gemeente Capelle aan den IJssel aan dat er in het onderzoek niet gekeken is naar hun preventieprogramma tegen armoede en niet naar het uitreiken van de Rotterdampas. Krimpen aan den IJssel zegt bezig te zijn met het plan Armoede en Schulden en wil het rapport hierin meenemen. Rotterdam zegt al meer contact te zoeken met kinderen. Zo komen er meer kinderwijkraden.