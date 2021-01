Het weer van vandaag: overwegend bewolkt met kans op zon

Vandaag is het overwegend bewolkt en op Goeree-Overflakkee kan er aanvankelijk nog lichte regen vallen. Het oosten van de regio heeft de grootste kans op af en toe zon. Met een middagtemperatuur van 3 of 4 graden is het kouder dan de afgelopen dagen. Er waait slechts een zwakke tot matige oostenwind.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en blijft het droog. De temperatuur daalt naar het vriespunt aan zee en -2 graden in het oosten van de regio. Er staat een zwakke en aan zee matige noordoostenwind.

Morgen zijn er wolkenvelden met af en toe zon en blijft het droog. Bij een zwakke tot matige wind uit noord tot noordoost wordt het 3 of 4 graden.

Vooruitzichten

Zaterdag is er veel bewolking met in de loop van de middag vanuit het westen sneeuw, het kan dan tijdelijk tot een sneeuwdek komen van rond 3 cm. Zondag bestaat er nog kans op een regenbui. Volgende week is het wisselvallig met vooral op dinsdag regen. Zaterdag is het vrij koud, daarna wordt het zachter. Alleen de eerste nachten kan het tot een graadje vorst komen.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,3 graden en de minimumtemperatuur 1,6 graden.