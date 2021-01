ECT-directie baalt van slecht drugsimago

In de Rotterdamse haven is afgelopen jaar opnieuw een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Vaak wordt containeroverslagbedrijf ECT op de Maasvlakte daarmee in verband gebracht, tot grote frustratie van directeur Leo Ruijs. "Het is alsof wij de schuldigen zijn en het probleem veroorzaken. Terwijl wij er alles aan doen om dit te voorkomen, in het belang van onze medewerkers."

De CEO snapt dat ECT als grootste diepzeeterminal in Rotterdam in de spotlight staat. En het is volgens de CEO ook 'evident dat als je lijndiensten met Zuid-Amerika hebt, je vaker met dit probleem geconfronteerd wordt'. Maar hij benadrukt dat het probleem veel breder ligt. "Ook andere terminals hebben hier last van. Het is nu eenmaal een weerbarstig probleem dat moeilijk te beteugelen is."

Begin deze week maakte het Hit and Run Cargo-team (HARC) bekend dat er ruim veertigduizend kilo cocaïne in beslag is genomen. Dat is bijna zevenduizend kilo meer dan in 2019. Het HARC-team is een samenwerkingsverband van douane, zeehavenpolitie en het Havenbedrijf Rotterdam, dat de drugscriminaliteit in de haven tot een minimum probeert te beperken.



De diensten werken sinds vorig jaar nauwer samen met de bedrijven waar de drugs gevonden worden. Zo liep in het najaar een proef bij ECT met verscherpte controles aan de poort. Ook was de zeehavenpolitie zichtbaar aanwezig met een eigen politiepost op het ECT-terrein.

De verscherpte controles zorgden voor veel opstoppingen aan de poort, omdat 24/7 alle personenauto's en vrachtwagens werden gecontroleerd. Het leidde volgens Ruijs wel tot minder insluipingen, hoewel de echte evaluatie van deze drie maanden durende pilot nog moet plaats vinden.

De proef is vlak voor de kerst gestopt. De Erasmus Universiteit gaat als onafhankelijk partij de bevindingen evalueren. "Daarna bekijken we of we er in de toekomst weer mee doorgaan, want het is een kostbare operatie. Er vinden nog wel steekproefgewijs controles plaats."

Uithalers

Volgens de douane zijn het afgelopen jaar 152 zogeheten uithalers op de Rotterdamse terminals aangehouden. Ze konden zich niet legitimeren en geen verklaring geven voor hun aanwezigheid op de terreinen. Het gaat vaak om jonge criminelen die over de hekken klimmen om de verdovende middelen snel en ongezien uit de containers te halen. In een enkel geval zaten ze voor meerder dagen verscholen in speciaal geprepareerde containers, bleek uit de vondst van achtergebleven slaapplaatsen en etensresten.

Waar voorheen de drugs vooral in fruitdozen werden ontdekt, trof de douane nu ook een partij drugs aan in een container geladen met auto's en in containers met medische goederen. De binnensluipers worden dus inventiever, en het kat-en-muis-spel met de bestrijders ingewikkelder.

Het kost ECT ook veel geld, stelt Ruijs. "Als een persoon ongewenst het terrein oploopt waar de containers opgestapeld staan, moeten we de productie stilleggen voor het onderzoek. We hebben er dus een belang bij dat dit aangepakt wordt."

Niet alleen zijn er vorig jaar meer drugs in beslag genomen, er zaten in 2020 ook opvallend veel grote transporten tussen van duizend kilo of meer. Geen verrassing voor de algemeen directeur. "Het is een business-model waar ontzettend veel geld in omgaat. De criminelen zijn goed georganiseerd. En dat betekent dat wij daar ook een grote organisatie tegen op moeten zetten, in gezamenlijkheid met het HARC-team."

Veiligheid

Hij maakt zich zorgen over de veiligheid van de eigen medewerkers. Personeelsleden worden nu soms door criminelen verleid om met hen mee te werken. Of ze moeten na een inbraak toch weer aan het werk, ook al is de insluiper niet gevonden. Volgens Ruijs zitten er geen medewerkers thuis omdat ze zich op het werk onveilig voelen. "Maar het is wel een onderwerp van gesprek binnen onze organisatie. Veiligheid staat sowieso hoog in het vaandel en daar hoort dus ook drugsproblematiek bij."

Ruijs zegt er alles aan te doen om de overlast te voorkomen: "We hebben camera's opgehangen, werken aan onderlinge sociale controle, waarschuwen onze mensen continu dat ze zich niet met criminelen moeten inlaten omdat ze anders nooit meer uit dat circuit komen. Ook screenen we al onze medewerkers van te voren, maar dat sluit niet uit dat mensen het verkeerde pad gaan bewandelen als ze bijvoorbeeld door privésituaties financieel in de problemen komen."

Hij denkt erover om de terminal autoluw te maken voor de eigen personeelsleden. "We overwegen ze niet meer met de eigen auto op de terminal toe te laten. We hebben eerder ook al het aantal externe partijen, daar waar mogelijk, beperkt. Misschien moeten we nu ook nader bekijken wie echt gerechtigd is op ons terrein en hoe deze persoon zich de afgelopen jaren heeft gedragen."

Lage boete

Uithalers kunnen tienduizenden euro's per opdracht verdienen, terwijl het risico om gepakt te worden gering is. Ruijs: "En als ze betrapt worden, krijgen ze een boete van 90 euro en worden ze vaak nog dezelfde dag vrijgelaten. We zien ze soms binnen een week weer voor het hek staan met een knipschaar."

De inbrekers kunnen alleen voor huisvredebreuk aangeklaagd worden, zolang ze niet op heterdaad met drugs op het terrein betrapt worden. Ruijs hoopt daarom dat er strenger gestraft gaat worden en wijst daarbij op nieuwe wetgeving die in de maak is. Ook ziet hij een rol weggelegd voor het Havenbedrijf om ongewenste partijen op het water aan te pakken. Nu kunnen de criminelen makkelijk via de schepen het terrein op klimmen.

Hij benadrukt dat ECT de bestrijding niet op eigen houtje kan. "Het is een breed maatschappelijk probleem, dat lastig uit te bannen is. Drugs helemaal vrijgeven zou een oplossing kunnen zijn, maar dan heb je weer een ander probleem in de samenleving."