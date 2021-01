Rotterdamse advocaat: 'Avondklok komt er niet een-twee-drie'

Komt de avondklok wel of niet? Het is een vraag die veel mensen bezig houdt. De maatregel lijkt vooral bedoeld om de thuisbezoeken aan banden te leggen en te zorgen dat met name de jeugd thuis blijft. De jongeren worden steeds vaker gezien als verspreiders van het coronavirus. Maar: kan juridisch gezien een avondklok zomaar ingevoerd worden en denkt de jeugd dat dan zal helpen?

Remko Wijling, advocaat bestuursrecht in Rotterdam, is de invoering van de avondklok nog niet zo zeker. Er moet nog heel wat juridisch werk verricht worden.

"Als het aan de regering ligt gaat de avondklok vrij snel ingevoerd kunnen. Die klok kan er ook relatief makkelijk komen, omdat de regering een speciale wet in werking kan laten treden, Dat is de wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag, daar staat de avondklok in. Als er sprake is van een noodtoestand kan hij worden ingevoerd. Maar dan moet de regering aantonen dat er een noodtoestand is, waardoor een noodklok is gerechtvaardigd. Dat is nog niet zo makkelijk als het klinkt", aldus de advocaat.

Naast het juridische verhaal heeft de huidige regering ook te maken met de politieke afwegingen om wel of niet de avondklok in te voeren. Wijling: "Je hebt niet alleen eensgezindheid nodig in de regering, die dit besluit neemt. Ook de in de Eerste en Tweede Kamer moet een politieke meerderheid zijn. Als je dan afgaat op de berichtgeving dan is dat nog maar de vraag."

Volop vragen

Ook is nog het punt van handhaving. Wijling: "Hoe ga je handhaven, hoe gaat de avondklok er uit zien? De maatregel lijkt vooral bedoeld om samenscholing bij jongeren te voorkomen. Gaat de avondklok voor iedereen gelden of niet?" Het zijn allemaal vragen die het invoeren van de avondklok niet bespoedigen.

En de jongeren? Op het skatepark aan de Westblaak zijn ze het eens met elkaar. Na een hele dag online in de boeken te hebben gezeten willen ze in de avond even samen zijn. Maar voor hoe lang nog?