Huisartsen vallen buiten de boot met vaccinatie: 'Voelen ons geschoffeerd'

De minister heeft, na de oproep van Ernst Kuipers en Diederik Gommers, toegezegd dat artsen en personeel in de spoedzorg als eerste gevaccineerd worden. Hij heeft daar ook mensen van de ambulancedienst bij betrokken. Maar hij vergat daarbij de huisartsen, legt Hoogervorst uit.

"Hij is daarop aangesproken door de LHV en gaf toen toe dat hij dat wel had moeten doen. Vervolgens zei hij: we gaan jullie alsnog vaccineren. Dat kunnen jullie doen met het vaccin dat binnenkort beschikbaar komt voor huisartsen."

Maar het vaccin was pas later leverbaar in grote aantallen, en dus kon aan die afspraak niet worden voldaan. Volgens de huisarts was er een 'back-up' afspraak. "Dat als het niet zou lukken met dat vaccin, wij net als de anderen met het Pfizer-vaccin zouden worden gevaccineerd."



Maar daar is de minister inmiddels op teruggekomen. Huisartsen behoren niet tot de groep die deze maand al wordt gevaccineerd. "En dat doet pijn voor de huisartsen", zegt Hoogervorst.

Huisartsen staan in frontlinie

Want juist zij staan in de frontlinie, benadrukt de huisarts uit Hellevoetsluis. "Wij zien coronapatiënten dagelijks op de huisartsenpost, zitten uren in 'coronakamers', wij zoeken mensen thuis op en moeten ons omkleden in coronabeschermende kleding. En daarnaast doen wij ook gewoon onze reguliere zorg. We hebben mensen met knieklachten, buikklachten, maar ook mensen die lijden onder de lockdown. Zij willen graag het gesprek daarover aangaan, omdat ze somber zijn en het niet zien zitten. Dat doen we al vanaf maart."

De huisartsen lopen telkens het risico zelf ook te worden besmet. "En dan zegt de minister: je hoeft eigenlijk niet gevaccineerd te worden, je komt niet in aanmerking. Dat valt heel erg verkeerd. Mijn mailbox liep gisteren vol met huisartsen die zich geschoffeerd voelen door de minister."

Zorg overeind houden

Het tegenargument luidde dat het ziekteverzuim onder het essentiële zorgpersoneel dat zich bezighoudt met de coronazorg te hoog was. Maar bij de huisartsen onderling is ook sprake van ziekteverzuim. "We hebben dat tot nu toe kunnen opvangen, maar ook met kunst- en vliegwerk. Zo hebben huisartsen hun vakanties afgezegd met familie bijvoorbeeld."

Volgens Hoogervorst is er geen reden huisartsen niet te vaccineren, als je wel het ambulancepersoneel bijvoorbeeld gaat vaccineren. "Je moet die zorg op dat punt gewoon overeind houden."

Maar juist omdat ze het onderling hebben opgelost, komen de huisartsen nu niet aan de beurt. En veel duidelijkheid over wanneer dan wel, is er ook niet. "Waarschijnlijk als iedereen gevaccineerd is door de huisartsen... Maar ik weet niet precies wanneer dat is."