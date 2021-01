Wat kun jij niet meer doen als de avondklok wordt ingevoerd?

Het kabinet overweegt serieus om een avondklok in te voeren in de strijd tegen het coronavirus. Het OMT moet met spoed een advies geven over de werking daarvan. Premier Mark Rutte liet tijdens de persconferentie al weten dat een avondklok juist tijdens de huidige lockdown, die toch al veel stillegt, een extra maatregel kan zijn om thuisbezoek en groepsvorming op straat terug te dringen.

Mensen die 's avonds of 's nachts moeten werken, de hond uitlaten, of een andere geldige reden hebben om toch de straat op te gaan, mogen dat nog gewoon doen. Hardlopen, boodschappen of vriendenbezoek zit er niet meer in.

We zijn benieuwd wat een eventuele avondklok, vermoedelijk tussen 20:00 en 04:00 uur, voor jou zou betekenen. Wat kun je daardoor niet meer doen? Welke problemen brengt dat met zich mee? Laat het ons weten en mail naar internet@rijnmond.nl.