Nieuwe voorzitter voor Deltalinqs en RPPC

Victor van der Chijs is per 1 april de nieuwe voorzitter voor Deltalinqs en de Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). Hij volgt daarmee Atzo Nicolai op, die kort na zijn aantreden onverwacht overleed.

Van der Chijs is nu nog bestuursvoorzitter bij de Universiteit Twente, maar na zeven jaar vertrekt hij daar. Voor zijn aantreden bij de universiteit bouwde Van der Chijs het Rotterdamse architectenbureau OMA uit tot wereldspeler en was hij voorzitter van de topsector Creatieve Industrie. Hij begon zijn carrière bij ING en maakte ook deel uit van het management van Schiphol.

Houdt van ondernemen

Zijn affiniteit met ondernemerschap, in combinatie met zijn ervaringen in het bedrijfsleven, de vernieuwingsopgaven in de mainport en zijn bekendheid met het bestuurlijke circuit, komen in zijn nieuwe functie goed van pas.

Van der Chijs zelf daarover: "Ik heb veel zin om aan de slag te gaan voor de ondernemers in de mainport Rotterdam. Er wachten grote en urgente maatschappelijke uitdagingen die vragen om slimme en constructieve oplossingen. Ik zal er dan ook alles aan doen om, samen met alle partners en stakeholders, het enorme belang van de mainport Rotterdam te onderstrepen en behartigen."

Van der Chijs wordt maandag aan de Rotterdamse havengemeenschap gepresenteerd tijdens een onlinebijeenkomst, die het jaarlijkse Deltalinqsdiner vervangt. Daarop volgt een kennismakings- en inwerkperiode, zodat hij op 1 april officieel als voorzitter van start kan gaan.