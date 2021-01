Na een dagje verbouwen krijgen alle examenleerlingen fysiek les op het Walburg College

Met die maatregel wil het kabinet vooral proberen om de verspreiding tegen te gaan van de Britse variant van het coronavirus. Ook het Walburg College in Zwijndrecht moest daaraan voldoen. En dus gingen docenten meteen aan de slag. De ouders en leerlingen kregen een mailtje dat er die dag erna geen les zou zijn, met een praktische reden. Want die tijd heeft de school gebruikt om de boel coronaproof te maken.

"We hebben de meetlat erbij genomen en hebben gisteren met veel hulp alle lokalen coronaproof ingericht. Een hele snelle actie", zegt Karlijn van Doorn, directeur van de middelbare school. Dit jaar gaat het om 256 eindexamenleerlingen, verdeeld over de mavo, havo en het vwo.

"We hebben de examenleerlingen een dag online lesgegeven, want we wilden ze vandaag absoluut weer fysiek in het gebouw ontvangen."



En dat heeft de middelbare school eerder gedaan, in het voorjaar. "Toen hebben we dezelfde opstelling gehad, maar konden niet alle kinderen tegelijk naar school komen. Nu laten we alle examenleerlingen echt komen."

'Fysiek onderwijs het beste'

Waarom het zo belangrijk is dat de eindexamenleerlingen fysiek les krijgen, legt Van Doorn ook uit. "Ik vind het eigenlijk voor alle leerlingen belangrijk, want het is een sociaal iets. Ze leren van en met elkaar. We zijn van mening dat fysiek onderwijs het beste is."

De prioriteit ligt voor nu bij de eindexamenleerlingen. "Omdat we die zo goed mogelijk willen voorbereiden."



De docenten hebben geen moeite met de nieuwe maatregel. Aardrijkskunde-docent Ronald van Leeuwen noemt het zelfs een verbetering. "Het is heel fijn om die leerlingen weer op school te hebben, maar die anderhalve meter voelt ook wel prettiger voor de veiligheid van iedereen."

'Blijft te doen'

En ook twee vwo-leerlingen, Ilyaes (18) en Luc (17), die dit jaar voor het eindexamen opgaan, vinden het een verbetering. "Ik vind fysiek les beter dan online. Bij de online lessen hadden we veel achterstand opgelopen en daar moeten we van leren. Door de achterstand is er weliswaar wat meer druk, maar het blijft wel te doen", zegt Ilyaes.

"In de klas kan een docent meer merken aan jou of je het begrijpt. Ook kan ik mij beter focussen. En dat helpt mij ook om m'n achterstand in te halen", zegt Luc.