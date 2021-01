OM eist twee jaar cel tegen wapenverzamelaar uit Gorinchem

Het Openbaar Ministerie (OM) eist twee jaar cel, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk, tegen de wapenverzamelaar uit Gorinchem bij wie in oktober een heel arsenaal aan verboden wapens is gevonden. De rechter doet binnenkort uitspraak.

In het huis van de 43-jarige bewoner vond de politie werpmessen, werpsterren, pepperspray, vlindermessen, wurgstokken, vuurwapens, onderdelen voor wapens, munitie, ploertendoders en handgraten. De bewoner werd aangehouden.

De politie werd in september getipt dat de bewoner in het bezit zou zijn van een handgranaat. Agenten brachten een bezoekje aan de woning van de man, die stond toen vrijwillig de granaat af. Later werd de grote verzameling aan wapens aangetroffen.