ABN AMRO World Tennis Tournament schuift tickets 2021 door naar 2022

Het ABN AMRO World Tennis Tournament schuift de al verkochte kaarten voor de editie van dit jaar door naar 2022. De organisatie kiest hiervoor vanwege de huidige coronamaatregelen in Nederland. De kans op publiek in Rotterdam Ahoy wordt steeds kleiner.

Richard Krajicek, toernooidirecteur van het ABN AMRO World Tennis Tournament, hoopte dit jaar op maximaal zo’n drieduizend toeschouwers per sessie, een voor eenderde gevuld Ahoy. De oud-winnaar van Wimbledon heeft de hoop op publiek nog steeds niet helemaal opgegeven.

“Het betekent niet dat er per definitie geen publiek aanwezig zal zijn. In het geval dit toch mogelijk blijkt, wordt contact opgenomen met de mensen die nu al over tickets beschikken en stellen wij die mensen in de gelegenheid om hier alsnog gebruik van te maken."

Krajicek vervolgt: "Omdat de capaciteit naar verwachting beperkt zal zijn, wordt dit in een later stadium bekend gemaakt en is er nu reeds gekozen om de tickets van 2021 door te schuiven naar 2022."

Het ABN AMRO World Tennis Tournament begint dit jaar iets later, van 1 tot en met 7 maart. Vier spelers hebben hun deelname aan het toernooi in Rotterdam al toegezegd, namelijk Daniil Medvedev, oud-winnaar Stan Wawrinka, Jannik Sinner en de Japanner Kei Nishikori.