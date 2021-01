Straf voor bedreiger abortusklinieken

De man schreef in mails dat medewerkers van de klinieken moesten worden vermoord. De directeur van de instelling aan de Strevelsweg in Rotterdam is persoonlijk bedreigd.

De Capellenaar stuurde filmpjes op van onthoofdingen. Hij zei dat hij daarmee wilde spiegelen, omdat in abortusklinieken ook levens worden beëindigd.



De verdachte is lijsttrekker geweest van Jezus Leeft in Capelle aan den IJssel. Hij zei tijdens de rechtszaak het onterecht te vinden als hij een straf kreeg, omdat het volgens hem slechts om een mening gaat.

De volledige straf is 150 dagen cel waarvan 101 voorwaardelijk, plus 120 uur taakstraf. De man heeft al in voorarrest gezeten en hoeft niet terug de cel in.