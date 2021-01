OM eist twintig jaar cel tegen voortvluchtige voor dubbele moordpoging Noordeloos

Justitie in Rotterdam heeft bij verstek twintig jaar cel geëist tegen de voortvluchtige Gerel Palm. Palm wordt verdacht van een dubbele moordpoging in Noordeloos.

Voorbijgangers vinden in december 2016 in een weiland bij Noordeloos twee zwaargewonde mannen. Ze zijn meerdere keren beschoten. Direct wordt een groot onderzoek gestart, waarbij uiteindelijk de 37-jarige Gerel Palm in beeld komt als mogelijke schutter.

Ontsnapt

Een paar dagen na het schietincident vlucht Palm naar Suriname. Justitie in Paramaribo houdt hem aan, maar op 17 maart 2017 weet Palm met geweld uit de gevangenis te ontsnappen. Sindsdien is hij voortvluchtig.

De officier van justitie zegt donderdag op de rechtszitting dat het een groot wonder is dat beide slachtoffers het hebben overleefd. Vanwege de ernst van de feiten vindt de officier een gevangenisstraf van twintig jaar dan ook gepast.