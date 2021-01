Vuurwerkbom in kleuterlokaal, schade door hele school enorm: 'Hier was het veilig, dat is nu weg'

Vuurwerkbom in kleuterzaal bedekte de hele school in roet

Met man en macht werkt iedereen om alle dertig lokalen, kantoortjes en de gangen rook- en roetvrij te krijgen. Boekjes worden één voor één gepoetst. Tijdens oud en nieuw werd een vuurwerkbom bij basisschool de Catamaran in Rotterdam-Lombardijen naar binnen gegooid. De gevolgen zijn verstrekkend: niet alleen is de rook en de roet het hele gebouw doorgeblazen, ook het gevoel van veiligheid is weg.

Directeur Arina Rook is nog altijd niet helemaal bekomen van de schrik. Een deel van de school was net een maand geleden verbouwd. Nu moeten de deuren opnieuw weken dicht, om alle hoeken en gaten rook- en roetvrij te maken.

Kleuterlokaal

Waarschijnlijk is eerst vuurwerk op een van de ramen geplakt. Door het gat dat toen ontstond, is een zware vuurwerkbom naar binnen gegooid. "Volgens experts was het niet zomaar een cobra", vertelt Rook. "De bom kwam terecht in de klas van de kleutergroep, waar normaal kinderen van 4 jaar zitten. De schade is zelfs doorgetrokken op de eerste en tweede verdieping."

De deuren van het lokaal gaan normaal naar binnen open, maar door de kracht van de explosie zijn ze naar buiten toe opengeklapt. "Daardoor is de brandschade de school in gestuwd, omdat het zo gigantisch heet is geweest. Helemaal aan de andere kant van het gebouw, met gangen ertussen, is zelfs roetschade."

Plafond naar beneden

In het lokaal waar de bom terecht kwam, is alles verwoest. "We dachten dat er nog wel dingen bruikbaar zouden zijn, maar de experts zeggen: dat kan niet. Er stond hier een heel mooi speelhuis. Maar het moet allemaal weg en vernietigd. Het is hartverscheurend. Voor de leerkrachten maar ook voor de kinderen. Hier hebben ze gewerkt, gespeeld, gezongen. Hier was het veilig, nu is het weg."

Toen ze werd gebeld, was directeur Arina Rook als eerste bij de school. "Ik stond in de deur en ik was verbijsterd. Ik was helemaal alleen. Het was zwart, het plafond lag beneden, het stonk naar de rook. Het is zo triest en zo onnodig. Ik wilde dat het niet te zien zou zijn voor de kinderen. Dan zou hun veiligheidsgevoel weg zijn. Ik denk dat het als lolletje was bedoeld, maar er komt zoveel ellende, zoveel verdriet en zoveel geld ook bij kijken om alles weer in orde te maken."

Kinderen uit de buurt

De directeur is niet alleen bezorgd om de kinderen van deze klas, maar ook om de leerlingen die hier in de buurt wonen. "Die hebben die intens harde knallen gehoord. We hebben hier kinderen die uit oorlogssituaties komen, ik moet er niet aan denken hoe zij dit nu gaan ervaren."

Nu moet alles weer opgeknapt worden. "Er zijn een heleboel mensen bezig om het spic en span te maken. Daarnaast worden de luchtkanalen schoongemaakt en metingen uitgevoerd."

Veilig opgroeien

Rook hoopt vanzelfsprekend dat zoiets nooit meer zal gebeuren. "Zodat leerlingen hier in Lombardijen met een veilig gevoel kunnen opgroeien. Dat is het allerbelangrijkste van alles, je moet je veilig voelen."

De vuurwerkbom in de basisschool was niet het enige dat zorgde voor een onveilig gevoel. De wijk Lombardijen werd tijdens oud en nieuw en de dagen erna geplaagd door een spiraal van geweld en vernielingen. De politie heeft de inzet inmiddels al verhoogd. Burgemeester Aboutaleb is bezig met een plan om snel verder in te grijpen.

Justitie looft een bedrag van 7500 euro uit voor de gouden tip over deze en andere vuurwerkbommen in de wijk.

Donderdagavond om 17:10 uur besteedt Bureau Rijnmond aandacht aan deze zaak op TV Rijnmond, direct na het nieuws. Bureau Rijnmond is het opsporingsprogramma van Rijnmond en de politie Rotterdam.