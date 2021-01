Cel geëist voor onthullen identiteit Rotterdamse undercoveragenten 'Peppi en Kokki'

Justitie heeft 10 maanden cel geëist tegen een stel uit Berkel en Rodenrijs, voor het onthullen van de identiteit van undercoveragenten. Foto's van de politiemensen waren in 2017 op Twitter gezet.

De verdachten zijn de veroordeelde drugshandelaar Dennis van den Berg en zijn vriendin Angelique. Van den Berg was op 1 januari 2014 het doelwit van een liquidatie in Berkel en Rodenrijs maar toen is bij vergissing buurtgenoot Rob Zweekhorst doodgeschoten.

De Rotterdamse recherche heeft vervolgens infiltranten ingezet, die bevriend raakten met Dennis en Angelique. Deze 'Daphne en Ronnie' gingen zelfs met de verdachten op vakantie in Curaçao. Een foto op een boot tijdens die reis is later door Van den Berg op Twitter gezet. Hij schreef erbij dat hij meer foto’s zou plaatsen.

Justitie zegt er begrip voor te hebben dat de verdachten zich verraden voelden. Maar volgens justitie is het een beroepsrisico om tegen infiltranten aan te lopen als je je met zware criminaliteit bezighoudt. "En ze deden gewoon hun werk".

Drugshandel

Dennis van den Berg (50) zit een straf van 10 jaar cel uit voor drugshandel. In die zaak is de Rotterdamse douanier Gerrit G. tot 14 jaar cel veroordeeld.

Angelique H. (52) is veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld en afpersing. Zij zegt dat zij de bewuste foto van het politieduo, dat zij 'Peppi en Kokki' noemt, niet heeft gemaakt en niet heeft geplaatst.

Van den Berg zegt dat de infiltranten niet goed zichtbaar waren op de foto, omdat ze van de achterkant waren genomen. Advocaat Schuurman: "Cliënt had foto’s van de voorkant. Die had hij ook kunnen plaatsen. Dat hij dat niet heeft gedaan, bewijst dat hij niet echt hun identiteit wilde onthullen."

Justitie geeft aan dat het plaatsen van de foto geen gevolgen heeft gehad voor de undercoveragenten. "Gelukkig waren hun gezichten niet herkenbaar." Ze zijn wel gestopt met hun werk als infiltrant.

PTSS

Dennis van den Berg was donderdag niet aanwezig in de Rotterdamse rechtszaal. Advocaat Schuurman: "Hij is echt ziek. Hij heeft hoge bloeddruk en leidt aan posttraumatische stressstoornis (ptss). Cliënt heeft op een dodenlijst gestaan en dat heeft hem gigantisch veel stress gegeven."

Beide verdachten staan ook terecht voor het aantreffen van 680 gram hasj en 47 gram amfetamine in hun slaapkamer. Angelique H. zegt alleen iets te weten van de hasj: "Dat was medicinale hasj voor de zus van mijn schoonmoeder, die terminaal was."

De rechter in Rotterdam doet op 28 januari uitspraak.