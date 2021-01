Beloning voor gouden tip aanslagen Lombardijen

De impact van de aanslagen met vuurwerkbommen en een molotovcocktail in de Rotterdamse wijk Lombardijen is enorm groot. Daarom is er inmiddels een beloning uitgeloofd van 7500 euro voor de gouden tip.

Bij basisschool De Catamaran is de schade fors. De directrice van de school komt als eerste kijken en is verbijsterd over wat ze aantreft. Zij vertelt haar verhaal in Bureau Rijnmond.

Tussen 31 december 2020 en 3 januari 2021 zijn er in Lombardijen 7 ernstige incidenten. Zo gaat onder meer een gemeentebusje, waarmee mensen met een beperking worden vervoerd, in vlammen op en zijn de Vivereschool, het kantoor van de Stadsmarinier, een politieauto en woningen ook doelwitten.

Bij basisschool De Catamaran wordt een vuurwerkbom door een ruit van het kleuterlokaal gegooid. Door de explosie en de brand wordt de ruimte vernield. Verder zijn in de school deuren uit hun sponningen geblazen, zijn plafonddelen naar beneden gevallen en moet de luchtverversingsinstallatie grondig worden gereinigd.

En dat geldt overigens voor het gehele gebouw. Want door de enorme hitte tijdens de brand is rook en roet door de dertig lokalen en enkele kantoorruimtes gestuwd. De politie roept mensen die meer weten op om zich te melden en eventuele camerabeelden met hen te delen.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.