‘Gebakken lucht’; bewonersorganisatie ziet niets in plan herverdeling luchtruim

De nieuwe plannen van het kabinet voor de luchtvaart hoeven niet te rekenen op applaus van de bewonersorganisatie rond Rotterdam The Hague Airport. Volgens een woordvoerder zijn de ideeën net zo min te handhaven en af te rekenen als het huidige systeem. “Het is gebakken lucht.”

Volgens de voornemens van de minister van Infrastructuur en Waterstaat moet de nieuwe inrichting van het luchtruim boven Nederland zorgen dat vliegtuigen ‘vaste en kortere routes’ nemen. 'Dit zorgt voor minder brandstofverbruik en CO2- en stikstofuitstoot. Door sneller te klimmen en te dalen neemt ook de hinder op de grond af', staat in het persbericht van het ministerie.

Alfred Blokhuizen, voorzitter van de Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV), moet er hard om lachen. “Iedereen weet dat de luchtverkeersleiding de route bepaalt. Voor wat betreft Rotterdam Airport weten we uit cijfers dat zeventig procent van de vliegtuigen van de routes afwijkt”, zegt de Spijkenisser. “Wat telt is vooral de efficiency en dus kostenbesparing voor de luchtvaart.”

De nieuwe nota lost volgens Blokhuizen niets op. “Terwijl de minister had beloofd met plannen te komen die handhaafbaar en afrekenbaar waren. Dat zie ik in deze stukken niet terug.”

Utopie

Het is volgens hem ook een utopie om te denken dat ook maar iets voor de omwonenden rond Rotterdam Airport verandert. De start- en landingsbaan blijft liggen waar deze nu ligt. “Dus is er voor vliegtuigen die opstijgen of landen ook geen alternatief qua route. Ze moeten over Lansingerland, Rotterdam-Hillegersberg, Rotterdam-Schiebroek en Schiedam. Die inwoners houden de meeste overlast.”

Ook het vliegen op minimaal 1800 meter brengt volgens Blokhuizen weinig veranderingen met zich mee. “Uit de proefvlucht voor omwonenden van vliegveld Lelystad over Midden- en Oost-Nederland weten we dat een leeg vliegtuig dan zeker 75 decibel produceert. Dat was ook geen feest.”

De BTV-voorzitter blijft er van overtuigd dat het maar om één ding draait: “dat Schiphol kan groeien. De lucht boven Nederland wordt straks één strependeken.”

Luchtmeetnet door burgers

De BTV heeft intussen nog wel hoop dat de omwonenden een rol krijgen in het proces rondom de luchtvaart en gezondheid. In Zuid-Holland zou een burgermeetnet moeten komen. Het plan ligt er, alleen heeft gedeputeerde De Zoete nog niet de 400 duizend euro gevonden om het net drie jaar te laten draaien. Provinciale Staten heeft de bestuurder de opdracht gegeven om het geld alsnog te vinden.