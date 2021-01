Lansingerlanders draaien om vanwege te drukke teststraat bij vliegveld: 'Als iemand de Britse variant heeft, wordt ie zo overgedragen'

Het is de tweede testdag van het grote onderzoek naar het coronavirus in Lansingerland. De drie lokale teststraten in Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk zijn volgeboekt. Alleen bij de grote teststraat naast Rotterdam The Hague Airport is er nog ruimte. Alleen daar keren mensen om omdat ze het te druk vinden en vrezen juist het coronavirus zo op te lopen.

Op de redactie van Rijnmond komen er meldingen binnen en bij de teststraat horen we dezelfde geluiden. "Als iemand daar de Britse variant heeft, dan wordt ie op deze manier makkelijk overgedragen."

Meerdere mensen hebben een telefonische afspraak gemaakt maar maken rechtsomkeert vanwege de drukte en de lange rij. "Ik ben omgedraaid", vertelt Kirsten Steenvoort. Ze is klachtenvrij, net bevallen van een baby en wil vrijwillig meedoen aan het onderzoek. "Ik had zoiets van 'nu gebeurt er eindelijk iets', dus ik heb vrijwillig een afspraak gemaakt. Nu kom ik hier en is het de drukste plek waar ik tot nu toe ben geweest. Daar schrik ik van."

Teststraat voelt als risico

Door de drukte heeft ze het gevoel juist gevaar te lopen, zeker nu de besmettelijke Britse variant is opgedoken in Lansingerland. "Het voelt alsof ik hier meer risico loop dan ergens anders", zegt ze.

Ook twee andere inwoners uit Bergschenhoek zijn omgekeerd. "We stonden in de rij buiten en zagen een grote hal volgepropt en mensen voetje voor voetje schuifelen. Ik vond dat shocking met het idee dat er zo'n Engelse variant rondgaat. Ik zei gelijk tegen mijn man: we moeten weg!" Ze zijn omgedraaid en weggegaan.

Kijk hier naar een reportage over de drukke teststraat. De tekst gaat verder onder de video.

Niet iedereen heeft moeite met de drukte. "Er staat een rij maar het is droog en overal wordt aangegeven anderhalve meter afstand te houden", zegt Kees van der Zwet uit Berkel en Rodenrijs. "Dat het een beetje opstroopt, hoort erbij. En binnen staat anderhalve meter heel netjes aangegeven. Ik vind het geen probleem." De drukte ziet hij als groot enthousiasme om mee te doen aan het onderzoek.

Naast het vliegveld Rotterdam The Hague Airport heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond een groot paviljoen gebouwd waar je je kan laten testen en vaccineren. Als je arriveert, moet je eerst parkeren en dan een looproute volgen. Voor het testen en het vaccineren zijn twee aparte looproutes. Overal wordt aangegeven om anderhalve meter afstand te houden. Volgens meerdere mensen lukt dat onvoldoende.

De inwoonster van Bergschenhoek heeft haar auto geparkeerd en is in de rij gaan staan, maar draait daarna om. "Op de parkeerplaats kan je nog om mensen heen lopen, maar ik kwam in een hele drukke rij terecht. Ik heb er een foto van gemaakt. Ik vind het echt heel heftig", vertelt Kirsten Steenvoort.

Je kan beter in de file staan in je auto dan in een rij omgekeerde tester

Ook is er onder veel inwoners van de gemeente nog een misverstand: je wordt niet overal in je auto getest. "Ik had het idee dat het zou zijn alsof je door een autowasstraat zou gaan, wat vaker gebeurt. Dat vind ik prima, dan ben ik in mijn steriele eigen omgeving en nu niet", vertelt Kirsten. Ze wil graag meewerken aan het onderzoek maar geen extra risico lopen. Daarom is ze uit de rij gestapt en teruggegaan. "Ik ga niet meer meewerken. Nee, dat ga ik niet meer doen."

Het verhaal gaat verder onder de foto.



Een andere omgekeerde tester had ook liever een rijdende teststraat. "Je kan beter in de file staan in je auto dan in een rij mensen", zegt ze.

Alle testlocaties voldoen aan veiligheidseisen

Vanwege het onderzoek in Lansingerland is het inderdaad drukker op de extra grote testlocatie bij het vliegveld, bevestigt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Ze zijn blij met de grote deelname en doen hun best om de wachttijden te verkorten. Voor gezinnen en minder validen is er een aparte wachtrij zodat zij de ruimte en tijd hebben om zich te laten testen.

De GGD Rotterdam-Rijnmond benadrukt dat alle testlocaties aan de veiligheidseisen voldoen, ook de extra grote locatie bij het vliegveld. Er staan stippen op de grond om voldoende afstand te houden en er lopen stewards rond om iedereen te wijzen op de maatregelen. De lengte van de wachtrijen wordt in de gaten gehouden en als het nodig is, openen ze nog een extra teststraat.