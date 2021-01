Oud-Charlois is voor trotse bewoner Sarah het Brooklyn aan de Maas

Van Brooklyn naar Oud-Charlois is maar een kleine stap volgens Sarah Poleon. Ze woont bijna haar hele leven in de Rotterdamse wijk en ziet de sociale en maatschappelijke gelijkenissen. "Als je de brug van Manhattan neemt is Brooklyn de eerste wijk die je tegenkomt".

Brooklyn was vroeger een verloederde wijk in New York. De komst van creatieven en kunstenaars hebben de wijk verbeterd. Opeens werd het een gewilde plek om te wonen. "Verloedering nam af en nieuwe mensen kwamen. Daardoor stegen ook de huizenprijzen. Dat is hier nu ook aan de hand in de wijk."

Creatief hart van Oud-Charlois

Sarah woont samen met haar zoon Moussa vlakbij de Wolpheartstraat en de Gauwstraat, het creatief hart van Oud-Charlois. Een plek met veel ateliers en galeries. Ik blijf een nacht bij Sarah slapen om te ondervinden wat er leeft in de wijk en in die straten.

Na een veganistische Surinaamse maaltijd besluiten we Monopoly Rotterdam Editie te spelen. Wat opvalt is dat van de 22 straten en maar drie van Zuid komen. Volgens Sarah is dat exemplarisch voor hoe er naar Zuid wordt gekeken. "Ik denk dat Zuid vaak in een negatief daglicht staat."

Heijplaatweg is een van de drie straten van Zuid bij Monopoly Editie Rotterdam.



Na een goede nachtrust en een kop koffie gaan we de wijk in. We belanden in het atelier van kledingontwerper Nada van Dalen. Haar werk is geïnspireerd op voetbalhooliganisme. Ze heeft een gebreide trui van Feyenoord aan. "Ik denk dat creatieven vaak gebruikt worden om de buurt op te kalefateren. Daarna worden ze de wijk weer uitgejaagd."

Nada van Dalen in haar atelier.



Gentrificatie

We lopen naar kunstenares Kirsten Spuijbroek. Ze maakt onder andere sculpturen van rouwboeketten. Sinds drie jaar woont en werkt ze in Oud-Charlois, voorheen in Rotterdam-West. Ze zegt dat het merendeel van de panden waar de creatieven in zitten van de gemeente is en dat ze verkocht zijn aan de hoogste bieder. "Ik ben bang dat er allemaal woningen gaan komen."

Sarah en Kirsten Spuijbroek op de Gauwstraat.



Inmiddels hebben we een rondje gelopen met Sarah en het is tijd om weer in te pakken. Ze zegt dat ze trots is dat ze haar wijk heeft mogen laten zien. Ik krijg een bakje met vegetarische pom mee naar huis.

Tenny Tenzer is de nieuwe verslaggever voor Rotterdam-Zuid. Om de mensen beter te leren kennen wil hij (inachtneming van de corona maatregelen) overnachten in de wijken om te kijken wat er speelt. Interesse? Mail dan naar tenny.tenzer@rijnmond.nl