Rico Verhoeven kent geen twijfel voor titelgevecht in Rotterdam: 'Ik zit op een heel ander level dan Jamal Ben Saddik'

Rico Verhoeven vs Jamal Ben Saddik op 30 januari in Rotterdam: 'De mensen willen dit gevecht zien'

Op zaterdag 30 januari verdedigt kickbokser Rico Verhoeven tijdens Glory 77 zijn wereldtitel. Dat doet hij in Rotterdam, tegen Jamal Ben Saddik. De laatste keer dat zij tegenover elkaar in de ring stonden was in 2017 in Ahoy. Toen won Verhoeven. En het zwaargewicht twijfelt ook nu niet aan een goede afloop. "Ik zit op een heel ander level dan Jamal Ben Saddik", zegt hij.