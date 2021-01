Is Aboutaleb kandidaat bij PvdA na vertrek Asscher? 'Ik ga er niet over speculeren'

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zegt voorlopig nog niet of hij de opvolger wil worden van Lodewijk Asscher bij de PvdA. Voor veel leden is Aboutaleb een logische opvolger, hij is bij velen populair en zou veel stemmen kunnen trekken. Maar de burgemeester wilde er vandaag zelf niets over zeggen.

"Ik laat het nu eerst bezinken. Het is aan de partij", zei hij na de actuaraad. Ook op de vraag of hij überhaupt benaderd is om er over na te denken kwam geen antwoord. Tijdens de actuaraad had Leefbaar Rotterdam-raadslid Geert Koster het ook al gevraagd. De burgemeester zei niet mee te doen aan 'gespeculeer'.

"De discussie over de opvolging is voor de vereniging PvdA. Die wijst een eigen leider en lijsttrekker aan. Dat ik me amper drie weken na mijn operatie graag wil wijden aan de inzet voor Rotterdam, zegt alles over mijn commitment voor deze stad, aldus Aboutaleb in de gemeenteraad vanmorgen"

Zijn collega Joost Eerdmans vroeg tijdens de commissie Veilig of Rotterdam binnen twee weken een nieuwe burgemeester nodig had? Ook daar gaf de burgemeester geen antwoord op. Eerdmans vindt dat de burgemeester de spanning uit de lucht zou moeten halen door te zeggen of hij wel of niet overweegt te vertrekken uit Rotterdam.

'Ontzettend jammer'

Lodewijk Asscher maakte vanmorgen met een filmpje op Facebook bekend dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Dat doet hij na alle kritiek over zijn rol als minister van SWZ tijdens de toeslagenaffaire. Hij maakt wel zijn termijn als Kamerlid af, maar hij stopt meteen als fractievoorzitter en hij is niet verkiesbaar.

Wethouder Barbara Kathmann, die op de achtste plaats staat op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, was vandaag niet bereikbaar voor een reactie op het vertrek van Asscher. Haar collega wethouder Richard Moti zegt het ontzettend jammer te vinden dat Asscher zijn lijsttrekkerschap heeft neergelegd.

"Dit had van mij niet gehoeven, ook al weet ik dat het daardoor een lastige campagne zou zijn geworden. Lodewijk heeft helaas een andere afweging gemaakt en het siert hem dat hij, ook al valt het niet onder de ministeriële verantwoordelijkheid, het zich toch zo aantrekt dat hij er zelf de ultieme consequentie aan heeft verbonden".

'Enige geschikte persoon'

Een groot voorstander van Aboutaleb als partijleider is Martin Honders, tot voor kort bestuurder van de PvdA Hoeksche Waard. Hij trok zich echter terug en zegde zijn lidmaatschap op vanwege het aanblijven van Asscher. In december vond hij al dat Asscher af moest treden en Abouteb de opvolger moet zijn. "Dat zei ik in een wilde bui, maar ik vind Aboutaleb de enige geschikte persoon op dit moment. De partij moet goed rondkijken en een goed overwogen besluit maken. Daar is alleen niet veel tijd voor."

Honders vond de positie van Asscher onhoudbaar, maar vind het wel knap dat hij de keuze heeft gemaakt. "Dertig procent van de leden stond niet meer achter hem. Moet je nagaan hoe de kiezers denken die het in maart bepalen." De Hoeksche Waarder heeft nog steeds redelijk goede hoop op Aboutaleb als zijn opvolger. "Er niets over zeggen is dus ook nog geen nee!"

De verwachting is dat het partijbestuur voor 1 februari een nieuwe lijsttrekker aanwijst