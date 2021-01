Hondentrimsalons mogen noodzakelijke vachten behandelen, maar wat is noodzakelijk?

Hondentrimsalons mogen sinds woensdag weer 'noodzakelijke' vachten behandelen. Maar deze versoepeling zorgt eerder voor stress dan voor blijdschap. Want wat is dan precies noodzakelijk?

"Dit is onwerkbaar, het is zo'n ruim begrip!" Thea Luthart runt al sinds 1983 hondentrimsalon 'De Boomgaard' in Tinte. Zij geeft maar een eigen definitie van noodzakelijk. "Alles wat verstikkend is en voor smetten en plekken kan zorgen, moet uit de vacht."

Kijk hier naar een reportage over de trimsalon in Tinte. Het verhaal gaat verder onder de video.



Preventief behandelen mag daartegenover officieel weer niet. "Voor mij betekent het vooral excessen voorkomen. Zeker als klanten moeite hebben om de vacht zelf bij te houden. Maar ja, als het allemaal niet noodzakelijk was, hoefde er ook geen trimsalons te zijn," zegt Luthart.

Geen contactberoep

Ook moeten hondentrimmers de dieren zelf ophalen en weer terugbrengen bij hun baasje. Luthart: "Wij zijn geen contactberoep. Ik heb helemaal geen contact met de klant omdat ik, net zoals de meeste trimsalons, met een sluis werk. Dus waarom zoveel onduidelijkheid creëren?"

Maar de hondentrimster uit Tinte gaat zich wel aan de maatregelen houden. "Natuurlijk kan je je kont tegen de krib gooien en gewoon open gaan, maar dat is niet de bedoeling. Je wil niet burgerlijk ongehoorzaam zijn. En daar dwingen ze ons trimsalons wel haast toe."