'Je kunt niet op basis van één online dag een keuze voor de rest van je leven maken'

In de eerste maanden van het kalenderjaar organiseren de meeste scholen hun open dagen, maar tijdens de coronacrisis kun je niet fysiek een locatie van dichtbij bekijken. Scholen worden daarom gedwongen om online te gaan. Zoals scholenkoepel Zadkine in Rotterdam, dat zelfs een talkshow heeft.

In de kelder van het gebouw op het Benthemplein is een complete televisiestudio ingericht. Onder wie studente Nina Houwers presenteert de livestream waarin Zadkine de school wil promoten. Haar studie heeft echter niets met media te maken. "Ik doe de opleiding zelfstandig werkend gastvrouw", licht ze toe. Ze vindt het spannend om te presenteren. "Maar voor alles is een eerste keer."

'Leerlingen weten ons te vinden'

Behalve de talkshowsetting in de televisiestudio, kunnen kinderen vanuit huis ook een kijkje nemen bij verschillende beroepsopleidingen. Zoals bij de kappersopleiding. Docent Martin van Halm staat daar met een coltrui en jasje aan voor de webcam. Hij vertelt bijvoorbeeld dat je op deze opleiding niet alleen leert knippen, maar dat je ook leert dat kapseltrends veranderen. Terwijl Van Halm aan het woord is, knipt een aantal studenten het haar van poppen.

Van Halm presenteerde voor de tweede keer op een livestream. "Het was moeilijk, maar het gaat al steeds beter. Je kunt alleen nooit bereiken wat je wilt bereiken: het contact met mensen, en hen laten zien en voelen wat ze willen gaan doen. Dat zie je nu niet", zegt de kappersdocent.

Maar de livestream van de open dag wordt zeker gevonden. "De teller stond vandaag op meer dan duizend aanmeldingen. We zien ook dat studenten spontaan of gewezen door hun ouders naar zo'n livestream gaan", merkt woordvoerder Arie Spruit op.

Kijk hieronder naar de reportage bij de online open dag van Zadkine. De tekst gaat verder onder het fragment:

In november ging Zadkine voor het eerst online open dagen houden, vertelt Spruit. "Op dat moment zagen we meer aanmeldingen dan vorig jaar, toen we open dagen nog fysiek konden doen. Dat vonden wij een goed teken. Leerlingen weten ons te vinden."

'Je moet meer dan alleen open dagen bezoeken'

Hoe goed de livestream van de scholenkoepel ook gevonden wordt, het heeft niet de voorkeur voor kappersdocent Van Halm. "Je kunt niet op basis van een online dag een keuze voor de rest van je leven maken", vindt hij. "Daar is meer voor nodig."

Luister hieronder naar de radioreportage rondom de online open dag. De tekst gaat verder onder het fragment:

Zo raadt Van Halm zijn leerlingen aan om niet alleen open dagen te bezoeken, maar ook bij andere kappers te gaan kijken en met hen in gesprek te gaan. "Maar ook bij een open dag waarop leerlingen komen, kun je niet goed weergeven wat het kappersvak inhoudt."