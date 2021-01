Gemeente zit met vragen over Lombardijen: hoe kon het zo misgaan rond de jaarwisseling?

Het is voor de politie en de gemeente Rotterdam nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het zo mis kon gaan in Lombardijen in de dagen rond de jaarwisseling. Er waren verschillende vuurwerkincidenten met veel schade en ook angst bij buurtbewoners. Het onderzoek naar de incidenten loopt nog, maar de politie sluit niet uit dat de daders ook uit andere wijken afkomstig zijn.

Verder zou het ook het kunnen zijn, dat het bewust vernielen van gemeentelijke eigendommen is. In Lombardijen is nu meer toezicht en zijn vier mobiele camera’s geplaatst.

Auto’s branden uit, bij een gemeentepand ontplofte een vuurwerkbom, bij twee scholen aan de Catullusweg is brand ontstaan, bij een huis aan de Horatiusstraat ontplofte zwaar vuurwerk en aan de Ogiersingel is er vuurwerk door een brievenbus van een woning gegooid. Lombardijen werd eind december en in de eerste dagen van het nieuwe jaar flink opgeschrikt.

Hoe kon het zo uit de hand lopen en was de politie wel goed op de hoogte van mogelijke dreiging? De leden van de Rotterdamse gemeenteraad wilden vandaag duidelijkheid op deze vragen van burgemeester Aboutaleb en de chef van de politie-eenheid Rotterdam, Fred Westerbeke.

Niet zien aankomen

De politie zegt uitvoerig te hebben onderzocht wat er verwacht kon worden tijdens de jaarwisseling. Door wijkagenten, handhavers, jongerenwerkers en ook via het zoeken op sociale media werd gekeken of er iets gepland stond in IJsselmonde. Maar er waren volgens politiechef Westerbeke geen signalen die wezen op mogelijke onrust in de wijk. Een groep jongeren die vaker overlast veroorzaakte, hield zich voor oud en nieuw juist rustig.

Tijdens de jaarwisseling is vanwege het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen net als in alle andere wijken ook in IJsselmonde veel meer politie, handhaving en jongerenwerk ingezet. Ook was er extra beveiliging in de wijk, omdat kort daarvoor bekend werd dat een opvang voor kwetsbare Rotterdammers naar de Hippiashof werd verplaatst. Toch ging het mis.

Politiechef Fred Westerbeke: “Brandstichting in twee scholen en een molotovcocktail naar de politie gooien is geen jeugdoverlast meer. Dat zijn criminele feiten. Het zijn ernstige delicten die van een andere orde zijn dan zaken die je wel kan aan zien komen". De politie is nog steeds met het onderzoek bezig en kan er weinig over vertellen. Volgens burgemeester Aboutaleb wordt er flink uitgepakt om de rust in de wijk te herstellen en de daders te pakken.

(On)veiligheid

Veel partijen in de Rotterdamse raad zeggen klachten van bewoners over overlast te hebben ontvangen. De PVV wilde weten of het nu éen groep jongeren is die overlast veroorzaakt of dat het om meerdere rivaliserende bendes gaat. Burgemeester Aboutaleb zei dat niet te weten.

Raadsleden zeiden zich zorgen te maken over de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Lombardijen. Zo is er volgens de officiële cijfers veel meer overlast en ook meer vandalisme. Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam zei na het zien van de cijfers: “De bewoners hebben gelijk. Het is onveiliger”.

Leefbaar heeft van de gebiedscommissie gehoord dat er in de wijk een groep van honderd jongeren zijn die overlast veroorzaken. Burgemeester Aboutaleb zei dat hij die grote getallen niet kent. “Wij hebben een stadsmarinier en jongerenwerkers en die komen niet met dat getal”. Volgens hem gaat het om een groep van zestien jongeren. De burgemeester heeft gezegd de zaak verder te gaan uitzoeken bij de gebiedscommissie.

Verbeteringen zijn er wel, zo is het aantal inbraken gedaald. Dat komt door maatregelen, maar ook door door de coronacrisis zijn bewoners veel meer thuis. Er wordt sinds enkele maanden extra jongerenwerk ingezet in de wijk en de stadsmarinier is ook actief. In 2021 wordt een project gestart met rolmodellen om jongeren uit de criminaliteit te houden.



Nieuw plan en nieuwe maatregelen

Aboutaleb bestrijdt dat de gemeente de zaak in IJsselmonde al een tijd heeft onderschat. Er wordt volgens hem juist al langere tijd gewerkt aan de wijk. De burgemeester is nu bezig met een plan met nóg meer maatregelen om de grootste problemen in Lombardijen aan te pakken. Het gaat dan niet alleen om het verhogen van de veiligheid, maar ook bijvoorbeeld om het verbeteren van de jeugdaanpak, meer schone buitenruimte, het verbeteren van de communicatie met de bewoners en het uitbreiden van cameratoezicht in de wijk.

Alle raadsleden zeiden blij te zijn met het plan. De SP vindt wel dat de politie veel meer in de wijk aanwezig moet zijn. “Dat kunnen wijkagenten zijn of een politiepost, maar niet alleen maar nog meer techniek, zoals camera’s”, zei Aart van Zevenbergen van de SP.

Ook D66-raadslid Nadia Arsieni wil niet dat er overal camera’s geplaatst worden. Vincent Karremans van de VVD in Rotterdam wilde juist weten of tijdelijke camera’s niet permanent neer gezet kunnen worden.

Het plan zal over een paar weken gepresenteerd worden aan de gemeenteraad.