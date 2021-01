Het weer van vandaag: droog en vrij koud

Vandaag zijn er wolkenvelden met af en toe zon en blijft het droog. Er waait slechts een zwakke tot aan zee matige noordenwind. De temperatuur komt uit op 3 of 4 graden.

Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en kan er een mistbank ontstaan. De minima liggen tussen het vriespunt aan zee en -4 graden in het oosten van de regio. Er staat weinig wind, de zwakke wind gaat om naar het zuiden.

Morgenochtend kan eerst de zon nog af en toe tevoorschijn komen en blijft het droog. In de middag wordt de bewolking dikker en in de tweede helft van de middag begint het vanuit het westen te sneeuwen. In de avond sneeuwt het enige tijd en uiteindelijk kan er tot lokaal 5 centimeter sneeuw vallen. De wind komt uit het zuiden en neemt toe tot matig en aan zee tot vrij krachtig. De temperatuur komt uit op 2 graden, maar tijdens sneeuwval ligt deze op het vriespunt.

Vooruitzichten

Overgang naar vrij zacht en wisselvallig weer met vanaf dinsdag perioden met regen. Op woensdag staat er mogelijk veel wind. De temperatuur loopt op van 7 graden op zondag en maandag naar 9 graden op woensdag. De nachtvorst verdwijnt, de nachten verlopen vanaf maandag zacht.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 januari bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 6,3 graden en de minimumtemperatuur 1,6 graden.