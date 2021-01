Zorgmedewerker Aletta krijgt eerste coronavaccinatie bij GGD-locatie Zuid-Holland Zuid

Verslaggever Maurice Laparlière was aanwezig bij de eerste prik in de hal van DeetosSnel

De eerste coronavaccinatie voor zorgmedewerkers in de regio Zuid-Holland Zuid is gezet door de GGD. Aletta Krul, werkzaam bij 't Huys te Hoecke in Puttershoek, werd als allereerste zorgmedewerker uit deze regio ingeënt. Dat gebeurde in de sporthal van DeetosSnel in Dordrecht.

Zorgpersoneel heeft zich massaal aangemeld voor een vaccinatie, zegt de GGD Zuid-Holland Zuid. Het vaccineren gebeurt zeven dagen per week van 08:00 uur tot 20:00 uur. De zorgmedewerkers krijgen het vaccin van BionTech/Pfizer toegediend.

'Geen moment getwijfeld'

Aletta Krul voelt zich goed, laat ze weten aan verslaggever Maurice Laparlière nadat ze de prik heeft gekregen. "Dit was zeker bijzonder. Ik zie dat we allemaal corona-moe zijn en dat we ons normale leven terug willen. Dit is het begin daarvan."

Als zorgmedewerker bij een verpleeghuis maakte ze veel besmettingen onder bewoners mee. "Ik heb gezien wat dat doet met mensen. Ik heb geen moment getwijfeld over dit vaccin. Ik hoop dat we op termijn weer ons werk kunnen doen zonder afstand te moeten houden en dat de bewoners gewoon weer van hun kamer kunnen om activiteiten te doen."

Nico de Pijper, directeur van Zorgwaard, noemt het fantastisch dat Aletta als eerste gevaccineerd is. "We hopen op een hoge vaccinatiegraad, zodat we weerstand kunnen bieden tegen het virus. We stimuleren mensen om gebruik te maken van deze mogelijkheid, maar ik moet eerlijk zeggen dat mensen zelf ook echt die behoefte hebben. De mensen zijn op, ze hebben dit nodig."

"Dit is een historisch moment", zegt Cees Vermeer, directeur van de GGD Zuid-Holland Zuid. Ook burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht is bij het vaccineren aanwezig. "Laat dit het moment zijn dat het einde van de tunnel in zicht komt."