Lightrailverbinding Randstad maakt kans op miljardensteun

Het fonds kijkt naar grote investeringsvoorstellen en toetst uitgebreid of deze in aanmerking kunnen komen voor miljardensteun. De verantwoordelijken voor de geselecteerde veertien projecten horen over een paar maanden van het kabinet of ze het geld echt krijgen. Niet elk project krijgt geld. In de pot zit 20 miljard euro, de projecten omvatten 25,5 miljard.

Eén van de twee projecten met grote impact voor deze regio is het op grote schaal aanpakken van het openbaar vervoer in het zuidelijke gedeelte van de randstad.

Volgens het plan wordt het hoofdspoor tussen Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht aangepast, worden er nieuwe stations gebouwd en wordt het bus- tram- en lightrailvervoer uitgebreid. Dit hangt samen met de bouw van 240 duizend woningen tot het jaar 2040.

Het andere project met regionale impact is de aanleg van buisleidingen tussen de Rotterdamse haven en het Chemiecomplex Chemelot in Zuid-Limburg. Twee leidingen voor de grondstoffen Propeen en LPG moeten het vervoer per spoor vervangen. Dit loopt tegen haar maximumcapaciteit aan. Ook willen Zwijndrecht en Dordrecht af van het transport van de gevaarlijke stoffen door hun gemeente.

In Limburg maken bewoners van een dorp waarlangs de pijpleiding moet komen bezwaar.