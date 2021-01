Oogarts waarschuwt voor te veel 'schermtijd' en binnen zitten: 'Je kan slechtziend of zelfs blind worden'

Oogarts Caroline Klaver van het Erasmus MC luidt de noodklok. Door de lockdown zitten veel kinderen binnen en veel achter schermen, wat slecht is voor hun ogen. Dit kan leiden tot ernstige oogproblemen op latere leeftijd, zoals slechtziendheid of zelfs blindheid.

Uit verschillende internationale onderzoeken uit onder meer China blijkt dat kinderen vaker bijziend zijn dan vroeger. Die resultaten komen ook naar voren uit de studie Generation R van het Erasmus MC. "We onderzoeken dan ook waarom zij vaker bijziend zijn, en zien wel degelijk dat dat de kinderen zijn die veel binnen zitten en schermpjes bekijken op korte afstand."

"Alles binnen dertig centimeter bekijken, zoals tablets, telefoons en boeken, is kwalijker dan voorwerpen die verder weg staan", zegt Klaver. Ook het online onderwijs in deze tijd is niet goed voor het zicht, want de ogen ontwikkelen zich juist in de jeugd. "Zo lang je lichaam in de groei is, zijn je ogen dat ook. Maar de grootste snelheid van groei is op de lagere school. Daar maakt het ook het meeste uit wat je doet."

20-20-2

De arts doet een oproep aan de lagere school om zich te houden aan de 20-20-2-regel. Dat houdt in dat na twintig minuten naar een scherm kijken, twintig seconden in de verte gekeken moet worden. Ook moeten de kinderen twee uur per dag naar buiten.

"Dat is veel, want ook voor de lockdown gingen kinderen maar een uur naar buiten. Maar dat is écht te weinig voor de ogen." Het kan namelijk leiden tot ernstige oogproblemen op latere leeftijd. "Je kan er slechtziend of blind van worden. Ik heb ze als oogarts dan niet veel meer te bieden, want de veranderingen aan het netvlies hebben al plaatsgevonden. Ik moet vaak slecht nieuws brengen."

De arts roept ouders, leerkrachten, overheden en zorgprofessionals op om erop toe te zien dat kinderen meer buiten spelen. "Dat zouden we echt in samenwerking met de scholen moeten doen. Er moeten genoeg pauzes zijn en ze moeten genoeg naar buiten gaan. Maar ook naast de school moeten er genoeg opties zijn om naar buiten te kunnen."