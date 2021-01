Sneeuw op komst: dit kun je verwachten

Het is zo goed als zeker: morgen gaat het sneeuwen in de regio. Volgens de laatste berekeningen vallen de eerste witte vlokken rond 14:00 uur aan de kust. Aan het einde van de middag sneeuwt het dan overal, zegt weerman Ed Aldus. Maar voor sneeuwpret moet je er zaterdag wel snel bij zijn.

Zaterdag overdag blijft het droog, de sneeuw die valt zal dan ook zogeheten 'droge sneeuw' zijn en blijft dus liggen. Lokaal wordt zo'n vijf centimeter verwacht. Geen enorm pak zoals vorige week in Limburg, waar twaalf centimeter viel. "Het moet eerst even doorsneeuwen voor het wit is. Maar dan kan je wel een leuk sneeuwballetje gooien", zegt Ed Aldus.

Meeste sneeuw in onze regio

De meeste sneeuw van Nederland wordt zaterdag verwacht in onze regio. De weerman verwacht dat de meeste sneeuwpret in de avond te beleven zal zijn. "Ik denk dat het dan toch druk wordt op straat, want ik denk dat veel kinderen met hun ouders wel even naar buiten gaan. Sommige kinderen hebben nog nooit sneeuw gezien."

In de nacht naar zondag loopt de temperatuur langzaam op en gaat het dooien. De sneeuw zal dan snel verdwenen zijn. "Zondagochtend liggen er misschien nog wat restanten, maar zondagmiddag is er geen sneeuw meer te bekennen. Het is dan ook zo'n 7 graden boven nul."