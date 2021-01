Uitgebreide vooruitblik Ajax-Feyenoord in FC Rijnmond met Vincent Schildkamp

De tafel in FC Rijnmond met vlnr: Bart Nolles, Vincent Schildkamp, Dennis van Eersel en Geert den Ouden

In FC Rijnmond blikken we uitgebreid vooruit de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van komende zondag. Dat doet presentator Bart Nolles met ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp en vaste tafelgasten Dennis van Eersel en Geert den Ouden.

Het wordt zondag een wedstrijd in Amsterdam tussen de nummers 1 en 2 van de eredivisie. Het verschil in punten tussen Ajax en Feyenoord is slechts 3. Zal het ware krachtsverschil tussen de rivalen ook zo klein zijn?

In de uitzending komen ook andere prominente Rotterdammers en Feyenoord-supporters aan het woord, zoals Rob Geus, Sander de Kramer en Martin van Waardenberg. De uitzending begint rond 17:15 uur en wordt ieder uur herhaald.