Twee Noorse jeugdspelers langer bij Feyenoord

Sondre Skogen (20) en Mikael Tørset Johnsen (20) blijven ook in de tweede seizoenshelft bij Feyenoord. De twee Noren van Feyenoord Onder 21 hebben hun handtekening gezet onder een contract dat hen tot medio 2021 in Rotterdam houdt.

Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord, hoopt Skogen en Johnsen de komende maanden vaker in actie te kunnen zien. "Door de competitiestop vanwege het coronavirus hebben Sondre en Mikael hun kwaliteiten nog niet zo vaak kunnen etaleren. Jammer, want ik weet dat ze tot veel in staat zijn. Sondre is een sterke, robuuste verdediger en Mikael een verfijnde stilist op het middenveld. Kwaliteiten waar Feyenoord Onder 21 hopelijk in de tweede seizoenshelft op kan bouwen."

Skogen en Johnsen zijn beiden afkomstig van Rosenborg BK, de recordkampioen van Noorwegen, en werden het afgelopen half jaar door Feyenoord gehuurd. Skogen maakt nu transfervrij de overstap naar de Rotterdammers, die een optie hebben om Skogen na medio 2021 twee jaar langer te behouden. Johnsen staat nog steeds bij Rosenborg BK onder contract en wordt derhalve een half jaar extra gehuurd door Feyenoord.