Vijftigste editie van IFFR is online, maar organisatie hoopt toch op collectieve filmbeleving

De vijftigste editie van het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) belooft een bijzondere te worden. Vanwege dit jubileum zijn er twee festivals, waarvan de eerste in februari begint. Die is ook nog eens geheel online, gezien de laatste coronamaatregelen van het kabinet.

"Het feestje gaat door, corona of niet", zegt Marjan van der Haar van IFFR. "Maar wel alles online." Zo zijn er online premières waar filmliefhebbers zich voor kunnen aanmelden. "Dan kijk je op tijd, en moet je ook echt op tijd aanwezig zijn. Na afloop is er dan een Q&A. Maar je kan daarnaast ook een kaartje kopen voor dezelfde film, die je 72 uur kan kijken en tussendoor op pauze kan zetten."



Collectieve filmbeleving

IFFR organiseert daarnaast vijf talkshows, die wereldwijd gratis te zien zijn voor een breed publiek. "Die zijn niet live, in tegenstelling tot de premières. Daarmee hebben we na afloop een QÀmet de filmmaker, maar dat vraagt veel uitzoekwerk. Zij zitten namelijk over de hele wereld."

Om de collectieve filmbeleving te versterken, kunnen filmkijkers voorafgaand en na een première met elkaar praten via een chat. "Die chatroom gaat twintig minuten van tevoren open, zodat je toch even met elkaar kan kletsen. Zo proberen we dat er iets levendigs ontstaat."

De digitale bioscoopzaal is eindeloos groot, maar toch is het aantal plekken voor de digitale premières niet oneindig. "Mensen moeten dus op tijd hun kaartjes boeken", raadt Van der Haar aan.

De tickets kosten 8,50 euro, goedkoper dan een normaal ticket voor het filmfestival. De kaartverkoop voor iedereen start op 22 januari. Members krijgen niet alleen korting, maar ook eerder toegang tot de verkoop.