Migranten verstoppen zich op assen van vrachtwagen in Hoek van Holland

De Koninklijke Marechaussee heeft de afgelopen dagen zeven migranten opgepakt die probeerden via Hoek van Holland in Engeland te komen. De mannen zijn afkomstig uit Algerije en Marokko.

Op woensdag ontdekte een speurhond een man uit Algerije die zich had verstopt op de as van een vrachtwagentrailer. Later op de dag werden nog twee mannen, uit Algerije en Marokko, betrapt. Zij waren gesnapt door cameratoezicht.

Donderdag werden twee mannen aangetroffen in een vrachtwagentrailer. Ze hadden een snee gemaakt in het dakzeil en hadden zich verstopt tussen een lading naaldbomen.

Vrijdagmorgen vond de Marechaussee weer twee mannen, die zich op de assen onder een trailer hadden verstopt.

De Marechaussee doet verder onderzoek naar de incidenten.