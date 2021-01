Groene voornemens in Chris Natuurlijk van 16 januari

Over groene voornemens van bekende Rotterdammers, honden die geen dieren meer eten, je tuin als vogelparadijs en de nieuwe thriller van Martine Kamphuis gaat het zaterdag 16 januari van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk.

Zwerfvuil rapen, de auto vaker laten staan, minder vlees eten of je eigen groenten verbouwen.

Met de campagne Rotterdamse Resoluties brengen zeven bekende Rotterdammers hun groene voornemens in de praktijk en iedereen kan met ze meedoen. In Chris Natuurlijk bekent programmamaker Natasja Morales dat zij een echte vleesliefhebber is. Haar groene voornemen is om nog maar twee keer per week vlees te eten.

Moeten honden dieren eten?

Kunnen honden zonder vlees? In haar boek Dog.Eat.Plant pleit Lisette Kreischer voor een plantaardig dieet voor de hond. Daar hoeven geen andere dieren voor te worden gedood en de ecologische pootafdruk van de hond wordt er volgens de schrijfster van vegan kookboeken, kleiner door. Scooby Doo, de hond van baasje Hèlen Sturm van Landgoed de Peerdegaerdt in Strijen, hoeft niet te worden overtuigd……….

Maak van je tuin een paradijs voor vogels

Vogelkenner Nico de Haan geeft in Chris Natuurlijk tips uit zijn nieuwe handboek “ Hoe maakt u van uw tuin een vogelparadijs en waarom? ”





Rotterdamse psychiater komt met nieuwe thriller

Martine Kamphuis is het pseudoniem van een Rotterdamse psychiater die thrillers en kinderboeken schrijft. In Chris Natuurlijk vertelt ze over haar nieuwe thriller De Kliniek die zich afspeelt in een tbs-kliniek.

