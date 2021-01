Podcast over De Klassieker: 'Dit Feyenoord is moeilijk te verslaan, ook voor Ajax'

Op vrijdag nemen we altijd een podcast op over Feyenoord. En vandaag gaat het natuurlijk enkel en alleen over De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord.

De twee aartsrivalen staan op drie punten verschil van elkaar en zijn de nummers één en twee van de ranglijst. "Dat is een tijd geleden," zegt Sinclair Bischop. "In het kampioensjaar van Feyenoord was het ook het geval, maar verder toch vaak niet. Het geeft toch een extra dimensie aan de wedstrijd."

Voorafgaand aan de wedstrijd gaat het over de kansen van Feyenoord om eindelijk weer eens te winnen in Amsterdam. Dat lukte voor het laatst in 2005. Veel te lang geleden, vinden de mannen. Die toch hoopvol zijn dat het dit jaar anders kan zijn. "Feyenoord heeft defensief de boel voor elkaar," zegt Dennis van Eersel.

"Het contrast met het Feyenoord van Jaap Stam in Amsterdam en wat ik nu verwacht van het Feyenoord onder Dick Advocaat is groot. Het begint met die stabiele verdediging, om überhaupt kans te hebben. En dit Feyenoord is, blijkt uit de resultaten, heel erg moeilijk te verslaan. Ook al ligt de kwaliteit van Ajax voorin, ook zij zullen niet zo makkelijk gaan winnen."

Sinclair Bischop ziet ook kansen op een Rotterdamse driepunter. "Ik vind de verdediging van Ajax niet overtuigen. Met snelheid voorin valt er echt wel iets te halen tegenover spelers als Blind en Schuurs. Ik ga niet voor minder dan drie punten naar Amsterdam."

