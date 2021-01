Laten weinig Charloisenaren zich testen op corona?

In gesprek met huisarts in Charlois Martine Uil over massaal testen in de wijk

Het grootschalige testonderzoek in de gemeente Lansingerland lijkt, wat betreft de opkomst, een succes te worden. Het plan is om een zelfde soort onderzoek te doen in de Rotterdamse wijk Charlois. Of inwoners van Charlois even massaal bereid zijn zich te laten testen als in het noorden van onze regio, is spannend. Nu al laten relatief weinig mensen in de wijk zich testen, zo lijkt.

In Charlois is geen sprake van een grote, aanwijsbare uitbraak zoals op de basisschool in Bergschenhoek. Toch blijkt uit sporen van het riool dat er een verschil is in hoeveel coronagevallen er waarschijnlijk zijn, en het aantal daadwerkelijk positieve testuitslagen. Met andere woorden: volgens rioolonderzoek zouden er meer besmettingen moeten zijn dan nu worden geregistreerd. Een verklaring kan zijn dan mensen wel besmet zijn, maar zich niet laten testen.

"Een goede aanleiding om juist in Charlois te kijken wat er naar voren komt als je iedereen laat testen", zegt huisarts Martine Uil hierover. Ze heeft een praktijk in de wijk op Zuid en is voorzitter van de Integrale Zorggroep Eerstelijn Rijnmond (IZER), een verband van en voor 250 huisartsen in Rotterdam en de randgemeenten.

Taal

"In heel Nederland speelt dat niet iedereen doordrongen is van het belang van testen. In Charlois speelt dat nog iets meer", zegt de huisarts. Zo wonen in Charlois meer kwetsbare mensen die moeite hebben met het begrijpen van taal. "Dat ligt niet alleen aan een andere achtergrond", zegt Uil. Ook opleidingsniveau speelt mee. "U en ik zijn gewend om te werken met taal. Maar als je naar de persconferentie kijkt, of de informatie vanuit de GGD en het RIVM, dan is het echt wel ingewikkeld om te begrijpen voor mensen in onze wijk. Daar is nog een slag te maken."

Een groot deel van de mensen die de huisarts spreekt over het massale testonderzoek, hebben erover gehoord op de persconferentie. "Die zijn trots dat Charlois genoemd werd door de minister."

Niet werken, geen geld

Taalachterstand is niet het enige wat mensen tegenhoudt om zich te laten testen. Ook hun werksituatie kan een drempel zijn. legt de huisarts uit. "Er zijn veel mensen die werken via een uitzendbureau. Als je niet kan werken, krijg je geen geld. Dus als je verkouden bent, denk je: als ik me nu laat testen, mag ik een paar dagen niet werken. Dat houdt mensen echt wel tegen."

Daarom moet de GGD volgens Uil echt goed uitleggen wat het belang is van grootschalig onderzoek. En er moeten niet alleen testlocaties buiten de wijk komen, maar de GGD zou ook met testbussen door de wijk moeten rijden. "Dat zijn ze ook wel van plan", zegt Uil. "Ik ben heel benieuwd naar de opkomst."

Bureaucratisch

Uil is niet alleen benieuwd naar de resultaten van het grootschalige testonderzoek in Charlois straks. Huisartsen willen nu ook al graag weten of mensen positief getest zijn. Allereerst omdat ze dan hun patiënten kunnen opbellen om te checken of ze weten wat de regels zijn en wat ze moeten doen. Maar ook voor later om te kunnen zien of corona op langere termijn voor gezondheidsklachten zorgt.

Toch komt informatie van de GGD over positieve coronatesten niet makkelijk bij huisartsen. "Dat loopt nog niet helemaal goed, het krijgen van die uitslagen. Daar zitten wat bureaucratische moeilijkheden", zegt Uil. "Jammer, we zijn al bijna een jaar verder."

Als huisarts en als voorzitter van IZER weet ze dat de huisartsenzorg intensief is in deze tijd. "We zien veel kanten van corona. We zien mensen die ziek zijn, thuis overlijden, we sturen mensen zo laat mogelijk naar het ziekenhuis, maar we zien ook dat de maatregelen voor veel financiële zorgen en spanningen zorgen. We helpen ziekenhuizen door mensen over te nemen die aan de zuurstof zijn. We denken met de GGD mee over de grootschalige vaccinatiecampagne. Het is een intensieve tijd."