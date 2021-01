Rotterdams Philharmonisch Orkest geeft mini-concert met Amerikaanse muziek op vooravond inauguratie Biden

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest geeft op de vooravond van de presidentswissel in de Verenigde Staten een online mini-concert met Amerikaanse muziek. Het concert is dinsdag gratis te bekijken op de site van het orkest.

De inauguratie van Joe Biden is op 20 januari. Hij legt dan de officiële eed af bij het Capitool in Washington DC.

De insteek van het concert is helemaal niet politiek getint, laat een woordvoerder van het Philharmonisch weten. "Door de verkiezingen en de nasleep ervan, zou iedereen bijna vergeten dat er ook hele mooie muziek uit de Verenigde Staten komt. En met dit concert willen we dat graag deze kant van de Verenigde Staten laten zien."

Het concert heeft de naam Gerschwin for President. "We hebben gekozen voor een stuk van Gerschwin omdat hij in zijn stukken klassiek en jazz mooi met elkaar weet te vermengen", gaat de woordvoerder verder. "Die stukken zijn er niet zoveel."

Het orkest laat aria's horen uit de opera Porgy & Bess van George Gerschwin. Sopraan Jeanine De Bique en bas-bariton Simon Shibambu vertolken Bess en Porgy.

Het concert is opgenomen in de Doelen in Rotterdam onder leiding van Wayne Marshall.