Berghuis over Ajax - Feyenoord: 'Ik geloof in het elftal en onze kwaliteiten'

Feyenoord wint zelden in Amsterdam van Ajax, voor de laatste Rotterdamse zege moeten we terug naar 2005, maar Steven Berghuis heeft daar geen boodschap aan. "Dit is een andere wedstrijd, met andere spelers. Ik heb er zin in", aldus de aanvoerder tijdens een persconferentie in de Kuip.