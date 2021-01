Feyenoord-trainer Dick Advocaat: 'We gaan niets anders doen tegen Ajax, dan loop je achter de feiten aan'

Feyenoord gaat zich zondag in De Klassieker niet aanpassen aan Ajax. Dat vertelde trainer Dick Advocaat vrijdag tijdens het wekelijkse persmoment in de Kuip. "Wij gaan niet met vijf man verdedigen. We moeten gegroepeerd spelen, maar zelf ook iets doen als wij de bal hebben. Anders loop je achter de feiten aan."

"We moeten er wel een wedstrijd van willen maken. Het is een lastige wedstrijd, maar dit zijn ook de leuke wedstrijden. Iedereen kijkt ernaar uit."

Advocaat nam vrijdag uitgebreid de tijd om vooruit te blikken op het duel tussen de nummers één en twee van de eredivisie. "Het is reuze interessant om te zien hoe wij het doen tegen Ajax. We gaan niets anders doen, dat maakt niet uit. Het gaat om de manier waarop wij het veld op gaan. We moeten ook initiatief nemen."

Strijd van maken

De trainer van Feyenoord is benieuwd hoe zijn ploeg voor de dag komt tegen de aartsrivaal. "We gaan niet naar Ajax toe om te verliezen, maar we willen laten zien dat we er een strijd van kunnen maken tegen een topploeg. Wij gaan onze huid zo duur mogelijk verkopen."

Voor Advocaat wordt het zijn eerste Ajax - Feyenoord. Maar met dat sentiment kan hij niet veel. "Dat doet me niets. Ik vind iedere wedstrijd leuk, maar er staat meer druk op een wedstrijd tegen Ajax dan tegen PEC Zwolle."

35 punten

Feyenoord staat maar drie punten achter Ajax en kan bij winst op gelijke hoogte komen met de Amsterdammers. Waar Ajax vaak complimenten krijgt voor het vertoonde spel, blijven die voor de Rotterdammers vaak uit.

"Maar wij hebben 35 punten, die hebben ze ons niet gegeven. Die hebben wij verdiend. We hebben toch iets dat vervelend is voor een tegenstander. Een goede mentaliteit, spelen vanuit een goede organisatie. Dan kan je heel veel winnen."

Bij Feyenoord keert Orkun Kökcü zondag terug bij de selectie. "Maar hij kan maar 15 a 20 minuten spelen", zegt Advocaat.

Ajax - Feyenoord begint zondag om 16:45 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.