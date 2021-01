Rechter: Krimpense burgemeester ging niet in de fout met Facebook-bericht over FvD

Vroom zette zijn bericht in maart 2019 op Facebook als reactie op de speech van Thierry Baudet na de FvD-overwinning tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Baudet maakte in die toespraak negatieve opmerkingen over 'de elite'.

In zijn bericht schreef Vroom: "Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Dus heb ik wat boeken die ik voor m'n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er weer wat van kan opsteken." Daarbij plaatste de burgemeester afbeeldingen van boeken over de nazi's, fascisme en rechts-extremisme.

Het bericht oogstte lof en kritiek. De boodschap werd enkele dagen later verwijderd, volgens Vroom door Facebook: "Er is inderdaad veel gedoe over geweest", gaf de burgemeester toen toe, maar... "ik vind dat je wel eens een keer mag terugduwen. Ik heb bewust een bericht op het medium Facebook gezet, om een digitaal gesprek te kunnen voeren."

Door het stof

Twee weken later ging Vroom tegenover de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, die een motie van treurnis aannam, door het stof. Hij bood zijn excuses aan: "Ik had het betreffende bericht niet moeten plaatsen. De door mij gekozen vorm was confronterend en roept nare gevoelens op. Ik heb spijt van zowel de vorm als de inhoud."

Een Rotterdamse stemmer op het Forum voor Democratie voelde zich desondanks gekrenkt en stapte naar de rechter. De man wilde dat de burgemeester een schadevergoeding van 1750 euro betaalde.

Vroom schreef in zijn verweer, zo valt in de uitspraak van de rechter te lezen, dat hij met zijn bericht geen waardeoordeel heeft willen geven. Hij heeft willen verwijzen naar een al gaande discussie of Baudet kan worden verweten een fascistische ideologie te verkondigen. Ook verwees hij naar de eerder gemaakte excuses.

De rechter schrijft vrijdag in zijn uitspraak : "Het feit dat een uitlating beledigend is of zo wordt ervaren, maakt de uitlating echter nog niet onrechtmatig. Vrijheid van uiting heeft immers ook betrekking op uitlatingen die beledigende, schokkende of verontrustende inlichtingen en denkbeelden betreffen."

Vrijheid van meningsuiting

Aan het einde concludeert de rechter dat het handelen van Martijn Vroom valt binnen de grenzen van de vrijheid van uiting omdat het een waardeoordeel betreft dat is geuit in het kader van het publieke debat.

"[gedaagde] heeft daarom niet onrechtmatig gehandeld. [eiser] zou bovendien alleen recht op schadevergoeding hebben als [gedaagde] tegenover hem onrechtmatig zou hebben gehandeld. Een uitlating over een politieke partij of over de leider van die partij is in beginsel niet onrechtmatig tegenover de kiezers van die partij, ook niet als die door het bericht diep zijn geraakt. Ook daarom moet de vordering van [eiser] worden afgewezen."