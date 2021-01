RIVM: 598 nieuwe coronabesmettingen, weekgemiddelde daalt

De afgelopen 24 uur zijn volgens het RIVM 598 personen uit de regio Rijnmond positief getest op het coronavirus. Dit zijn er 10 meer dan op donderdag en 8 meer dan woensdag. Begin deze week daalden de cijfers nog, maar de daling staat de afgelopen dagen stil. Gemiddeld meldde het RIVM de afgelopen 7 dagen 531 nieuwe besmettingen per dag. Vorige week vrijdag was het weekgemiddelde nog 652 per dag.