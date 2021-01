Ouders zwaargehandicapte Kalle in de knel door corona: 'Wij smachten naar het vaccin'

Medewerkers in de gehandicaptenzorg kunnen nauwelijks nog een afspraak voor een vaccinatie maken. Dit heeft grote gevolgen voor de ouders van de meest kwetsbare mensen, zoals de 11-jarige Kalle uit Rotterdam-Hillegersberg. De blonde jongen is zwaar gehandicapt en moet 24/7 geholpen worden. Die zware zorg komt sinds de corona-uitbraak regelmatig volledig op het bordje van de ouders terecht, omdat zorgverleners uitvallen door het virus. De drang naar het vaccin is bij de familie van Bijnen - Markowski enorm. "We zitten nu klem."

De liefdevolle ouders van Kalle willen koste wat het kost voorkomen dat de kwetsbare jongen corona oploopt. "Wij zijn heel voorzichtig, bang dat dit fout gaat. Als je de verdenking hebt, moet je al uit de buurt blijven", vertelt vader Jan van Bijnen. Hun zorgverleners gaan met een verkoudheid dus niet aan de slag. "Wij hebben in het gezin nog geen coronabesmettingen gehad, maar hebben wel te maken met zorgverleners die door corona zijn uitgevallen", zegt moeder Sonja Markowski, terwijl ze dit direct afklopt op de eettafel. De ouders springen in zo'n geval zelf meteen bij, maar als ze zelf ziek worden hebben ze een groot probleem. "Dat mag gewoon niet gebeuren."

Kalle is bij zijn geboorte besmet met salmonella. Hij kreeg een hersenvliesontsteking, met alle gevolgen van dien. Lopen, zitten, eten, communiceren, blij zijn: Hij kan het allemaal niet. Hij kan eigenlijk niets, legt vader Jan uit. Althans: "Hij kan goed kwijlen, zegt mijn dochter." 's Nachts slaapt vader Jan bij Kalle in bed, om hem meteen te kunnen helpen bij problemen. "Jan wordt wakker als het nodig is", vertelt moeder Sonja. "Als ik naast Kalle slaap, word ik wakker van elk zuchtje."

Kalle moet overal bij geholpen worden. Hij krijgt sondevoeding, darmspoelingen en medicijnen. Het leven van de familie is sinds de coronatijd onzeker. Het maken van (werk-)afspraken is lastig, omdat ze soms opeens moeten inspringen voor weggevallen zorgverleners. "Het is erg pittig."

Machteloos

De familie hoopt dat zij en de zorgverleners snel een coronaprik krijgen. Zodat ze Kalle niet kunnen besmetten en de stress waarin ze dagelijks leven minder wordt. De luchtwegen van Kalle zijn zwak en een verkoudheid heeft voor Kalle al grote gevolgen. De familie voelt zich machteloos in de huidige situatie. "Wij proberen niet paniekerig te doen en een normaal leven te lijden, met onze twee andere kinderen. Zij verdienen het ook om het leuk te hebben." Maar ze moeten voortdurend afwegen wat wel en niet verstandig is. "Als onze andere kinderen naar een drukke speeltuin willen gaan, is dat al een risico."

Zorgverleners

Voor veel zorgverleners in de gehandicaptenzorg zijn het onzekere tijden. De medewerkers zijn bang om hun cliënten te besmetten, merkt de Rotterdamse arts voor verstandelijk gehandicapten Michiel Vermaak. "Er heerst een gevoel van onrust, waardoor ze niet dezelfde liefdevolle zorg kunnen verlenen als normaal."

Volgens de arts is het van groot belang om de 25 duizend zorgverleners in de gehandicaptenzorg met de nodige spoed te vaccineren. "Daar ben ik voorstander van. Veel patiënten zijn afhankelijk van deze medewerkers en als zij veiliger hun werk kunnen doen, kunnen ze dat ook beter doen. Het brengt rust."

Medewerkers in de gehandicaptenzorg stonden eerst hoog op de prioriteitenlijst voor vaccinatie tegen COVID-19. Maar het blijkt nu in de praktijk voor hen vaak lastig om een afspraak te maken. Bestuursvoorzitter Boris van der Ham van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland uitte deze week al zijn zorgen op Radio 1: "We hebben te maken met snelle uitval van personeel. Dat zij nu helemaal worden overgeslagen, kan gewoon niet."

Maandag wordt er in onze regio gestart met de vaccinatie van bewoners van Middin-huizen, waar mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig wonen met begeleiding.



Rust

Op de vaccinatiestress na, zijn er ook positieve ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. Voor veel verstandelijk gehandicapten in instellingen is deze coronatijd een oase van rust, vertelt Vermaak. Waar veel cliënten doorgaans van hot naar her worden gesleept - van dagbesteding naar familiebezoek - hebben ze nu veel meer regelmaat. "Veel mensen varen daar wel bij. Ik maak me daarom het meeste zorgen om de medewerkers."

Vermaak vindt het dan ook heel belangrijk om te kijken wat de gehandicaptenzorg van deze crisis kan leren, en in het vervolg eventueel anders moet of kan doen.