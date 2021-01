Sven Mijnans over Sparta-PSV: 'Max mag achter mij aanlopen'

Sven Mijnans en Philipp Max zullen elkaar veel tegenkomen op Het Kasteel, want Mijnans speelt als aanvallende rechtermiddenvelder en Max staat linksback. De linkspoot uit Spijkenisse brak dit jaar door, maar werd vorige week even gepasseerd toen Sparta tegen Feyenoord speelde. Nu heeft hij zijn basisplaats terug en geniet met volle teugen van de duels met topclubs.

"Het is natuurlijk erg gaaf dat je in je eigen stadion tegen PSV mag gaan spelen. Dat wordt mijn grootste thuiswedstrijd. Uit heb ik ook al mee mogen doen. Het is een ander niveau dan ik gewend ben, maar daar word je alleen maar beter van."

'Met Philipp Max hebben ze een hele goede linksback'

Voor Sparta-doelman Maduka Okoye, die zijn hele jeugd in Duitsland woonde, is het een ontmoeting met veel landgenoten. Roger Schmidt was zelfs trainer van Bayer Leverkusen toen Okoye daar in de hoogste jeugdelftallen speelde. "Met Philipp Max hebben ze een hele goede linksback. Zijn aanvallende speelstijl is typisch Duits", zegt de doelman van Sparta.

"De hand van Schmidt zie je ook echt terug. Het is een heel goed team. Ik vind het wel jammer dat Mario Götze niet meedoet. Door zijn winnende doelpunt in de finale van het wereldkampioenschap in 2014 is hij heel beroemd in Duitsland."

Sparta-trainer Henk Fraser kan zaterdagavond niet beschikken over Bart Vriends. De verdediger was er de afgelopen twee wedstrijden ook niet bij en werd toen vervangen door Tom Beugelsdijk.

Sparta-PSV begint zaterdag om 18.45 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.