FC Rijnmond over Ajax - Feyenoord: 'Sinisterra in de spits, aan Pratto heb je niet veel'

In FC Rijnmond ging het uiteraard vooral over de Klassieker die zondag op het programma staat tussen Ajax en Feyenoord. De Rotterdammers kunnen zomaar op gelijke hoogte komen met de aartsrivaal. De vraag is hoe Dick Advocaat zijn elftal laat spelen. Op de persconferentie gaf de trainer aan zich niet aan te passen aan Ajax.

De heren in FC Rijnmond verwachten in ieder geval wel wat wijzigingen in het elftal. "Je hebt tegen Ajax niet veel aan Lucas Pratto", zegt ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp. Hij denkt dat Luis Sinisterra in de spits staat tegen Ajax. "Er ligt ruimte achter Schuurs en Blind. Daar is Ajax kwetsbaar. Dan heb je meer aan Sinisterra. Advocaat is gek van hem."

Schildkamp denkt dat Ridgeciano Haps dan op de positie van Sinisterra staat, als linksbuiten. "Bryan Linssen start niet, ik heb wel een beetje met hem te doen. Hij schoot er drie in tegen SC Heerenveen en zat daarna op de bank."

Lucas Pratto

In de eerste twee duels is er veel kritiek op Lucas Pratto, die nog niet kon overtuigen en ook niet scoorde in zijn eerste minuten in een Feyenoord-shirt. Geert den Ouden begrijpt de kritiek niet. "Marcos Senesi is slechter gestart dan Pratto. Geef hem de tijd. Hij kon ook twee keer scoren, hij was er wel. Misschien komt Ajax te vroeg, dat zou kunnen, maar van Senesi dachten we na FC Emmen ook: wie er nou weer gekomen?"

Op welke manier kan Feyenoord verrassen in de Johan Cruijff Arena, om zo voor het eerst sinds 2005 weer eens te winnen? "Op de manier van FC Groningen", zegt Schildkamp. Die club won eerder dit seizoen met 1-0 van Ajax. "Gewoon negentig minuten plankgas geven."

"Ik vraag me alleen af of Feyenoord dat kan. Of Leroy Fer dat negentig minuten kan. Hij maakt een goede indruk, maar komt wel terug van een hamstringblessure. En anders moet het in de omschakeling gebeuren, met Sinisterra."