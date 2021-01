Tegen de stroming in: deze ondernemers begonnen in coronatijd een nieuwe zaak

Melanie Murray zat bij de makelaar om een handtekening te zetten voor haar tweede zaak in Spijkenisse toen de melding binnenkwam dat alle horeca dicht moest. Fleur van Dongen zag haar afhaalmaaltijden in deze coronatijd steeds populairder worden en koos ervoor haar eigen keuken te verruilen voor een pand in het centrum van Oud-Beijerland. Onderneemsters die tegen de stroming in gaan voor succes. Waar de crisis voor Fleur goed uitpakt, is het voor Melanie puur overleven.

Murrays Irish Food and Drinks staat normaal gesproken bol van de gezelligheid met een volle bar, whiskey proeverijen en live muziek. Nu doet de zaak denken aan een kleine supermarkt.

"We zijn naast ons afhaalmenu een soort expatwinkel begonnen en verkopen daarnaast allerlei verschillende Ierse en Engelse producten", vertelt de eigenaresse. "Zo hopen we de eindstreep van deze crisis te halen."

De nieuwe zaak van Melanie Murray zit recht tegenover Murrays aan de Spuistraat, maar er gebeurt even niks. "We zijn gestopt met verbouwen, want het is nu even verstandig om al het geld te bewaren om overeind te blijven. Maar zodra de natte horeca open mag, zijn we er ook daar binnen een maand klaar voor."

Een leuk gevecht

Voor Fleur is het eigenlijk spannender wat er gebeurt als het leven straks weer normaal wordt. Ze profiteert ervan dat mensen vaker voor een afhaalmaaltijd kiezen. Ze maakt gezonde gerechten, vaak vegetarisch. "Quiches, stampotten, salades, curry’s, smoothies. Dingen die je zelf kan maken, maar waar je zin in of tijd voor hebt."

Thuis begon ze met Fleur’s Afhaalhoekje met tien maaltijden per dag, dat groeide naar dertig tot veertig. "Mijn thuiskeukentje was opeens een soort productiekeuken vol met spullen." En nu ze de ruimte heeft is het aantal maaltijden per dag zelfs doorgegroeid naar honderdvijftig maaltijden. "Ik weet niet beter, ik ben begonnen in een spannende tijd, dus ik ben benieuwd wat er straks gaat komen."

Maar Fleur houdt wel van een uitdaging. "Ik heb een aantal rotjaren gehad, dus dit is voor mij het makkelijkste gevecht en het leukste ook. Ik ben helemaal happy."

Grijze haren

Leuk was het Melanie zeker niet altijd. "Ik heb wel wat nachten liggen pieken en extra grijze haren gekregen. Maar het heeft ook goede dingen opgeleverd. Want we hebben tijdens de eerste lockdown kunnen verbouwen. En tijdens de zomer hebben we gezien hoe snel het weer goedkomt. Zo kunnen we altijd voor ogen houden dat het bij een volgende opening ook weer zo zal zijn."

Hebben de dames nog hoopvolle woorden voor andere ondernemers? Melanie: "Hou vol, als je opgeeft komt het zeker niet goed." Fleur: "Als alles perfect is, dan valt er ook niks te leren."