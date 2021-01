Feyenoord Handbal klaar in de eredivisie vanwege verlengde lockdown

Feyenoord Handbal in actie tegen Quintus 2 in februari 2020 (Bron: Orange Pictures)

De huidige Nederlandse handbalcompetities gaan als gevolg van de verlengde lockdown niet meer verder. Dat heeft het NHV bekend gemaakt. Feyenoord Handbal zal dus dit seizoen in de eredivisie heren niet meer in actie komen.

Als gevolg van dit besluit zal er geen ploeg promoveren of degraderen. "Door de verlenging van de huidige Covid-19 maatregelen tot in ieder geval 10 februari, is de conclusie dat het niet meer mogelijk is om de competities in huidige vorm op een verantwoorde manier te hervatten. Hierdoor zal zoals reglementair is vastgelegd ook de promotie-/ degradatieregeling vervallen voor alle niveaus", meldt het NHV op zijn website. Een vereniging kan wel bij het bondsbestuur aangeven met een team vrijwillig te willen promoveren of te degraderen.

Wanneer het weer kan, dan mogen clubs zelf een alternatieve competitie organiseren in een handbalvorm naar keuze: beach, veld of zaal. Deze competities zullen op zijn vroegst het weekend 10-11 april beginnen.

Begrip bij Feyenoord Handbal

Feyenoord Handbal-coach Arjan Koster begrijpt het besluit van het NHV. "Het is geen verrassing dat de competitie is beëindigd, het heeft nog lang geduurd vind ik. Voor de gezondheid van iedereen is het beter om niet meer te starten", vindt Koster.

"Weet je, dit is een binnensport met veel contact tussen spelers. Je traint met 25 man, je komt in aanraking met tegenstanders. Wij zijn amateurs, geen profs hè, de gezondheid staat altijd voorop."

De selectie van Feyenoord Handbal blijft intact voor het nieuwe seizoen, wanneer die competitie ook begint. "Wij willen zo niet eindigen met deze groep. Dat hebben we tegen elkaar gezegd. We zijn gepromoveerd naar de eredivisie en willen in een heel seizoen ook echt laten zien dat wij ons kunnen handhaven op dit niveau."

Mini-competitie

Koster vervolgt: "Ik hoop dat we eind april weer kunnen starten met trainen. Misschien is een mini-competitie een idee, met clubs uit de omgeving. Of wellicht beachhandbal. Zou ook een optie kunnen zijn. Ik hoop wel dat we voor de zomer weer bij elkaar kunnen komen."