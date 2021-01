Douane onderschept 1069 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven met een straatwaarde van 80 miljoen euro

De eerste partij van 839 kilo zat verstopt in een container die geladen was met twee oude Volkswagen busjes uit Brazilië.

Even later ontdekten douaniers in een container met dozen bier de tweede partij van 230 kilo. Daarbij werden ook ongebrande noten gevonden.

Volgens het Openbaar Ministerie in Rotterdam hebben smokkelaars gebruik gemaakt van de zogenoemde 'switchmethode'. Ergens anders op het haventerrein werd een container aangetroffen met ongebrande noten uit Argentinië. Die container lijkt te zijn gebruikt om de verdovende middelen naar Nederland te brengen. De lading was bestemd voor een bedrijf in Rusland. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken. Dat geldt ook voor de ontvanger van de oldtimers.

Een speciaal team van de Douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie doet onderzoek.