Verdenk je iemand van liegen? Stel dan een moeilijke vraag

Dr. Sophie van der Zee is Universitair Docent Gedragseconomie aan de Erasmus Universiteit en onderzoekt hoe mensen liegen. "In dit onderzoek betrekken we ook het publiek erbij. Een interviewer moet vragen stellen om erachter te komen of de gesprekspartner liegt of niet."

Met spiegelen bedoelt Van der Zee het kopiëren, letterlijk nadoen, van andermans bewegingen. De uitkomst van het onderzoek van spiegelen bij liegen is verrassend. "Op het moment dat je gaat liegen, ga je elkaar minder spiegelen dan wanneer je niet liegt. Dit effect wordt steeds sterker naarmate de leugen moeilijker is."

En liegen is best moeilijk, vooral als iemand moeilijke vragen stelt over je verhaal. Dat is dan ook precies wat tijdens het onderzoek gebeurt. Als de eerste vraag die de interviewer stelt over de uitkomst van het verhaal gaat, krijgt de leugenaar het lastig. Van der Zee legt uit hoe dat werkt: "Als je de waarheid vertelt, kun je gewoon uitleggen wat er is gebeurd. Maar als je iets niet hebt meegemaakt, dan heb je dat verhaal in chronologische volgorde bedacht. Het is heel moeilijk om dat in omgekeerde volgorde te herhalen en dat is precies wat wij ook zagen in ons onderzoek."

Leugenaars bewegen meer

Daarnaast zagen de onderzoekers dat leugenaars vaak meer bewegen tijdens het praten dan mensen die de waarheid vertellen. Als je gesprekspartner gaat wiebelen op zijn stoel van al je vragen, kan dat een indicatie zijn om niet zomaar alles aan te nemen wat deze persoon je vertelt.

Deze tips kun je goed in je voordeel gebruiken, maar ze maken een gesprek ook ingewikkeld. Het is algemeen bekend dat als je wilt dat iemand je leuk vindt, het kan werken om zijn of haar lichaamstaal te spiegelen. Als je date aan zijn of haar haar zit, word je leuker gevonden als je zelf ook aan je haar zit. Maar als je date je helemaal niet spiegelt, vindt diegene je dan niet leuk, of is hij of zij aan het liegen? Daar heeft ook Van der Zee nog geen antwoord op.